Правила продажи оружия изменили в Казахстане

Согласно новым правилам, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Джоуль и калибра до 4,5 мм включительно, конструктивно сходные с оружием изделия продавцы юридических лиц-поставщиков реализуют гражданам РК, достигшим 18-летнего возраста, без разрешения на их приобретение после представления:

справки о наличии либо отсутствии судимости;

сведений о динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) больных с психическими поведенческими расстройствами и наркологических больных;

справки о прохождении программы подготовки (переподготовки) владельцев и пользователей гражданского и служебного оружия на знания правил безопасного обращения с гражданским и служебным оружием.

Юридическим лицам указанное оружие реализуется по разрешениям на его приобретение.

Лица, имеющие разрешение на хранение и ношение гражданского оружия, военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, а также сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, за исключением органов государственной противопожарной службы, имеющие специальные звания и классные чины могут приобрести указанное оружие без представления справок.

Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, продавцы юридических лиц-поставщиков реализуют гражданам РК, достигшим 18-летнего возраста, без разрешения на их приобретение, после проведения инструктажа по безопасному обращению с оружием и проставлением подписи покупателя о прохождении инструктажа.

Охолощенное оружие продавцы юридических лиц-поставщиков в праве реализовывать физическим и юрлицам, имеющим лицензию на коллекционирование.

Кроме того, гражданское огнестрельное оружие, газовые пистолеты и револьверы, электрическое оружие приобретается гражданами только по разрешениям на приобретение, выдаваемым органами внутренних дел.

Охотничье холодное клинковое оружие приобретается по разрешениям на хранение и ношение огнестрельного оружия и вписывается в удостоверение охотника.

Также теперь для получения разрешения на приобретение гражданского оружия и патронов к нему физлицам необходимо предоставить: