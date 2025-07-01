Правила продажи оружия изменили в Казахстане
Министерство внутренних дел РК внесло изменения в правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно новым правилам, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Джоуль и калибра до 4,5 мм включительно, конструктивно сходные с оружием изделия продавцы юридических лиц-поставщиков реализуют гражданам РК, достигшим 18-летнего возраста, без разрешения на их приобретение после представления:
- справки о наличии либо отсутствии судимости;
- сведений о динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) больных с психическими поведенческими расстройствами и наркологических больных;
- справки о прохождении программы подготовки (переподготовки) владельцев и пользователей гражданского и служебного оружия на знания правил безопасного обращения с гражданским и служебным оружием.
Юридическим лицам указанное оружие реализуется по разрешениям на его приобретение.
Лица, имеющие разрешение на хранение и ношение гражданского оружия, военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, а также сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, за исключением органов государственной противопожарной службы, имеющие специальные звания и классные чины могут приобрести указанное оружие без представления справок.
Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, продавцы юридических лиц-поставщиков реализуют гражданам РК, достигшим 18-летнего возраста, без разрешения на их приобретение, после проведения инструктажа по безопасному обращению с оружием и проставлением подписи покупателя о прохождении инструктажа.
Охолощенное оружие продавцы юридических лиц-поставщиков в праве реализовывать физическим и юрлицам, имеющим лицензию на коллекционирование.
Кроме того, гражданское огнестрельное оружие, газовые пистолеты и револьверы, электрическое оружие приобретается гражданами только по разрешениям на приобретение, выдаваемым органами внутренних дел.
Охотничье холодное клинковое оружие приобретается по разрешениям на хранение и ношение огнестрельного оружия и вписывается в удостоверение охотника.
Также теперь для получения разрешения на приобретение гражданского оружия и патронов к нему физлицам необходимо предоставить:
- заявление в электронном виде по форме;
- сведения о документах, подтверждающего уплату госпошлины за выдачу разрешительного документа, за исключением случаев оплаты через ПШЭП;
- электронную копию медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием;
- электронную копию удостоверения охотника, по форме;
- электронную копию справки о прохождении проверки знания правил безопасного обращения с оружием, по форме;
- электронную копию свидетельства о регистрации спортсмена с указанием разряда не ниже кандидата в мастера спорта, связанному со стрельбой;
- электронную копию ходатайства республиканских и региональных аккредитованных спортивных федерации по видам спорта (при приобретении оружия для занятий по стрелковым видам спорта);
- электронную копию сведения об имеющемся и потребном количестве оружия и патронов к нему с учетом норм содержания спортивного оружия в спортивных федерациях или организациях, в котором состоит спортсмен, приобретающий спортивное оружие;
- иностранцам, прибывшим в РК с целью туризма, по частным и служебным делам и зарегистрированным в органах внутренних дел, для проживания на территории РК электронная копия ходатайства дипломатических представительств государств, гражданами которых они являются, при условии его вывоза за пределы РК в течение 7 дней со дня приобретения;
- иностранцам, зарегистрированным в органах внутренних дел для проживания на территории РК на срок не менее 1 года электронную копию ходатайства дипломатических представительств государств, гражданами которых они являются;
- электронную копию договора на хранение оружия в пунктах централизованного хранения, в случае отсутствия условий хранения оружия по фактическому месту жительства.