Казахстан утвердил условия сотрудничества с фондом OPEC для финансирования инвестпроектов

Как сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики, на пленарном заседании под председательством спикера Палаты Ерлана Кошанова Мажилис ратифицировал Рамочное соглашение об организации операций в частном секторе между Правительством Казахстана и Фондом международного развития OPEC.

Документ парламенту представил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин. По словам руководителя рабочей группы Бауржана Смагулова, соглашение открывает возможность предоставления Фондом кредитов под ставку 2,5–5% без требования государственных гарантий для финансирования инвестиционных проектов.

«При этом активы и доходы Фонда освобождаются от прямых налогов, предоставляется возможность конвертации валюты и перевода средств. Документ также определяет статус и режим Фонда, предоставляет ему привилегии и иммунитет, включает защиту прав Фонда и бенефициаров и устанавливает механизм урегулирования споров через арбитражный суд», — сообщил мажилисмен.

Ратификация создает условия для расширения финансовой поддержки Казахстана со стороны Фонда в сферах энергетики, промышленности, транспорта, финансов, сельского хозяйства, водных ресурсов, телекоммуникаций, образования и здравоохранения. В 2026–2030 годах планируется направить до 400 млн долларов частным компаниям на реализацию различных проектов.