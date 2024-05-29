Закон об иноагентах в Грузии: парламент преодолел вето президента

Грузинский парламент большинством голосов сумел преодолеть вето, наложенное президентом Саломе Зурабишвили на спорный закон «О прозрачности иностранного влияния», более известный как закон об иноагентах, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Принятие этого закона вызвало недовольство большой части грузинского общества, критику со стороны США и Евросоюза и привело к масштабным акциям протеста в Тбилиси. Власти заявили, что новый закон необходим, чтобы ограничить предполагаемые иностранные попытки повлиять на внутреннюю политику. Но критики говорят, что это существенно ограничит свободу слова, а также саботирует заявку Грузии на вступление в ЕС.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили входит в число критиков документа и наложила на него вето, заявив, что закон по своей сути и духу является российским. Но парламентский комитет в понедельник отменил её решение, расчистив путь для окончательного одобрения во вторник.

За отмену президентского вето проголосовали 84 депутата, главным образом, из правящей партии «Грузинская мечта». Для преодоления президентского вето нужно было не менее 76 депутатских голосов из 150. Фракцию правящей партии представляют в парламенте 84 депутата.

Закон об иностранных агентах требует от всех организаций, получающих не менее 20% своих средств из-за границы, регистрироваться в качестве «агента, преследующего интересы иностранной державы» — в противном случае им грозят огромные штрафы.

Во вторник в ходе пленарного заседания парламента, на котором обсуждался вопрос президентского вето, между представителями парламентского большинства и депутатами от оппозиции снова разгорелась острая полемика.

Ранее сообщалось, что Парламент Грузии на пленарном заседании в третьем и окончательном чтении принял закон об иноагентах. Во время обсуждения законопроекта между парламентариями возникали стычки и драки, из-за чего чтение вынужденно прерывалось и переносилось на неопределенное время.