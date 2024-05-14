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    16:50, 14 Май 2024 | GMT +6

    Грузинские депутаты устроили драку в парламенте

    Грузинские депутаты устроили драку в парламенте
    Фото: кадр из видео

    В парламенте Грузии произошла драка из-за отсутствия единого мнения по поводу принятия законопроекта об иноагентах, в результате чего объявлен технический перерыв, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Парламент Грузии 14 мая в третьем чтении принимает закон «О прозрачности иностранного влияния», который участники протестов называют «российским законом». В ходе обсуждения законопроекта между парламентариями возникли стычки, которая переросла в потасовку, что вынудило прервать чтение на неопределенное время.

    Полиция Грузии из-за планируемой акции мобилизовала силы вокруг парламента, оцепив основные дороги, ведущие к зданию.

    В протестных акциях принимают участие представители оппозиции и общественных и молодежных организаций, а также студенты местных вузов. Их опасения связаны с тем, что новый закон заложит основу репрессивного механизма и создаст сложности на пути интеграции страны в еврозону в будущем.

    Теги:
    Парламент Грузия Видео Драка Депутаты
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
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