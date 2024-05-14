Грузинские депутаты устроили драку в парламенте

В парламенте Грузии произошла драка из-за отсутствия единого мнения по поводу принятия законопроекта об иноагентах, в результате чего объявлен технический перерыв, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Парламент Грузии 14 мая в третьем чтении принимает закон «О прозрачности иностранного влияния», который участники протестов называют «российским законом». В ходе обсуждения законопроекта между парламентариями возникли стычки, которая переросла в потасовку, что вынудило прервать чтение на неопределенное время.

Полиция Грузии из-за планируемой акции мобилизовала силы вокруг парламента, оцепив основные дороги, ведущие к зданию.

В протестных акциях принимают участие представители оппозиции и общественных и молодежных организаций, а также студенты местных вузов. Их опасения связаны с тем, что новый закон заложит основу репрессивного механизма и создаст сложности на пути интеграции страны в еврозону в будущем.