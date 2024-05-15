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    18:14, 14 Май 2024 | GMT +6

    Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении

    Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении
    Фото: Михаил Егиков /  ТАСС

    Парламент Грузии на пленарном заседании в третьем и окончательном чтении принял закон об иноагентах, предает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Заседание в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

    — 84 за и 30 против. Закон (об иноагентах — прим. ТАСС) принят, — сказал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, подводя итоги голосования.

    Напомним, сегодня в парламенте Грузии произошла драка из-за отсутствия единого мнения по поводу принятия законопроекта об иноагентах, в результате чего объявлен технический перерыв.

    Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект об иноагентах в третьем и окончательном чтении. Трансляция заседания комитета в прямом эфире велась на сайте законодательного органа.

     

    Теги:
    Закон и право Парламент Законопроекты Грузия Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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