Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении

Парламент Грузии на пленарном заседании в третьем и окончательном чтении принял закон об иноагентах, предает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Заседание в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

— 84 за и 30 против. Закон (об иноагентах — прим. ТАСС) принят, — сказал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, подводя итоги голосования.

Напомним, сегодня в парламенте Грузии произошла драка из-за отсутствия единого мнения по поводу принятия законопроекта об иноагентах, в результате чего объявлен технический перерыв.

Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект об иноагентах в третьем и окончательном чтении. Трансляция заседания комитета в прямом эфире велась на сайте законодательного органа.