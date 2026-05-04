Закон о специальном правовом режиме города Алатау признан конституционным

Конституционный суд рассмотрел обращение Президента Республики Казахстан о проверке на соответствие Конституции закона «О специальном правовом режиме города Алатау». Этот документ принят Парламентом РК 27 марта 2026 года, на подпись Главе государства его представили 31 марта 2026 года.

Закон принимается с целью формирования в стране нового центра деловой активности, инвестиций и инноваций — города Алатау с особым статусом и специальным правовым режимом «города ускоренного развития». Эта задача согласуется с Преамбулой Конституции о желании народа Казахстана занять достойное место в мировом сообществе, говорится в документе.

Предмет регламентации закона не выходит за пределы полномочий Парламента по изданию законов. Также законом определены сроки поэтапного введения в действие основных его положений — с 1 июля 2026 года, с 1 января 2027 года и с 1 июля 2027 года.

Конституционный суд РК подчеркивает, что верховенство основного закона над законом о специальном правовом режиме города Алатау сохраняется.

Положения Конституции остаются незыблемыми ориентирами и должны неукоснительно соблюдаться в нормотворческой и правоприменительной деятельности органами города Алатау и их взаимодействии с другими госорганами.

