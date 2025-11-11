Закон о смертной казни для террористов утвердили в первом чтении в Израиле
Израильский Кнессет (парламент) утвердил в первом чтении законопроект о введении смертной казни для террористов. Документ поддержали 39 из 120 депутатов, 16 высказались против, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает гостелерадиокомпания Kan, в ходе дебатов на пленарном заседании между депутатом от левого блока ХАДАШ-ТААЛ, представляющего интересы израильских арабов, Айманом Уде и министром национальной безопасности и лидером ультраправой партии «Еврейская сила» Итамаром Бен-Гвиром возникла перепалка, которая «едва не переросла в драку».
Этот законопроект выдвинула депутат от входящей в правительственную коалицию «Еврейской силы» Лимор Сон Хар-Мелех. По данным газеты The Jerusalem Post, документ предполагает применение смертной казни в отношении любого лица, которое «намеренно или из безразличия причиняет смерть израильскому гражданину, когда это деяние совершается из расистских побуждений или в силу ненависти к определенной группе населения».
Кнессет утвердил проект этого закона в предварительном чтении 1 марта 2023 года.
