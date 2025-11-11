РУ
    11:12, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Закон о смертной казни для террористов утвердили в первом чтении в Израиле

    Израильский Кнессет (парламент) утвердил в первом чтении законопроект о введении смертной казни для террористов. Документ поддержали 39 из 120 депутатов, 16 высказались против, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Фото: Anadolu

    Как сообщает гостелерадиокомпания Kan, в ходе дебатов на пленарном заседании между депутатом от левого блока ХАДАШ-ТААЛ, представляющего интересы израильских арабов, Айманом Уде и министром национальной безопасности и лидером ультраправой партии «Еврейская сила» Итамаром Бен-Гвиром возникла перепалка, которая «едва не переросла в драку».

    Этот законопроект выдвинула депутат от входящей в правительственную коалицию «Еврейской силы» Лимор Сон Хар-Мелех. По данным газеты The Jerusalem Post, документ предполагает применение смертной казни в отношении любого лица, которое «намеренно или из безразличия причиняет смерть израильскому гражданину, когда это деяние совершается из расистских побуждений или в силу ненависти к определенной группе населения».

    Кнессет утвердил проект этого закона в предварительном чтении 1 марта 2023 года.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС. 

    Ранее мы писали о том, что поправки о введении в Кыргызстане смертной казни вынесли на общественное обсуждение.

    В каких странах мира действует смертная казнь — читайте здесь

    Теги:
    Смертная казнь Мировые новости Израиль
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
