Загрязнение почвы и нарушения на промышленном объекте выявили в Риддере

Как сообщили в департаменте экологии, специалисты провели две внеплановые проверки, в ходе которых установили факты размещения хвостов окислительного пруда Старого хвостохранилища на рельефе местности.

— По результатам лабораторных исследований выявлено загрязнение почвенного покрова тяжёлыми металлами в районе дамбы хвостохранилища. Данные подтверждены аккредитованной лабораторией, — сообщили в департаменте.

Кроме того, проверка выявила факт несоблюдения условий экологического разрешения. Речь идёт о просачивании воды через борт дамбы хвостохранилища, в результате чего на поверхности земли образовался ручей.

— Установлено, что вода выходит за пределы дамбы и распространяется по поверхности. Такие случаи квалифицируются как нарушение условий экологического разрешения и требуют принятия мер, — отметили в ведомстве.

По информации департамента, по итогам проверок предприятию — Восточно-Казахстанскому горно-обогатительному комплексу ТОО Казцинк — выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Компания привлечена к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В экологической службе подчеркнули, что мониторинг промышленных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, будет продолжен.

— Наша задача — своевременно выявлять нарушения и предотвращать дальнейший экологический ущерб. Контроль в этом направлении ведётся на системной основе, — добавили в департаменте.

Ситуация в районе хвостохранилища остаётся на контроле уполномоченных органов.

