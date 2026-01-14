РУ
    02:12, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Загрязнение почвы и нарушения на промышленном объекте выявили в Риддере

    В городе Риддер по итогам внеплановых экологических проверок зафиксированы факты загрязнения почв и несоблюдения условий природоохранных требований на горно-обогатительном комплексе, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Восточно-Казахстанский горно-обогатительный комплекс ТОО Казцинк
    Фото: instagram.com/imstalcon_temirtau/

    Как сообщили в департаменте экологии, специалисты провели две внеплановые проверки, в ходе которых установили факты размещения хвостов окислительного пруда Старого хвостохранилища на рельефе местности.

    — По результатам лабораторных исследований выявлено загрязнение почвенного покрова тяжёлыми металлами в районе дамбы хвостохранилища. Данные подтверждены аккредитованной лабораторией, — сообщили в департаменте.

    Кроме того, проверка выявила факт несоблюдения условий экологического разрешения. Речь идёт о просачивании воды через борт дамбы хвостохранилища, в результате чего на поверхности земли образовался ручей.

    — Установлено, что вода выходит за пределы дамбы и распространяется по поверхности. Такие случаи квалифицируются как нарушение условий экологического разрешения и требуют принятия мер, — отметили в ведомстве.

    По информации департамента, по итогам проверок предприятию — Восточно-Казахстанскому горно-обогатительному комплексу ТОО Казцинк — выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Компания привлечена к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

    В экологической службе подчеркнули, что мониторинг промышленных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, будет продолжен.

    — Наша задача — своевременно выявлять нарушения и предотвращать дальнейший экологический ущерб. Контроль в этом направлении ведётся на системной основе, — добавили в департаменте.

    Ситуация в районе хвостохранилища остаётся на контроле уполномоченных органов.

    Ранее сообщалось, что желтый снег в Усть-Каменогорске, встревоживший жителей, оказался, по данным экологов, погодной иллюзией.

    ВКО Восточно-Казахстанская область Экология Риддер
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
