Желтый снег в Усть-Каменогорске оказался погодной иллюзией

Экологи завершили лабораторные исследования и назвали вероятную причину произошедшего.

Проведенные анализы показали отсутствие превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. По словам специалистов, за внешним эффектом не стояли техногенные выбросы или иные опасные факторы.

Предварительно изменение цвета снега связывают с погодными условиями. В период с 10 по 11 января в городе наблюдался сильный северо-западный ветер, который мог принести пылевые и песчаные частицы и осадить их на снежный покров.

— Такие явления возможны при определенных метеоусловиях и не являются редкостью. Сильный ветер способен переносить взвешенные частицы на значительные расстояния, — пояснили в департаменте экологии со ссылкой на данные «Казгидромета».

Экологи напоминают, что подобные случаи уже фиксировались в Усть-Каменогорске ранее — в 2018 и 2021 годах, и тогда они также имели природное происхождение.

Мониторинг состояния окружающей среды в Усть-Каменогорск продолжается. Профильные службы подчеркивают, что ситуация остается под контролем и поводов для беспокойства нет.

Ранее сообщалось, что сообщения о цветном снеге проверяют в Усть-Каменогорске.