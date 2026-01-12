Сообщения о цветном снеге проверяют в Усть-Каменогорске

По словам горожан, изменения цвета снега наиболее заметны вблизи промышленных зон, тогда как в жилых районах оттенок осадков выглядит менее выраженным. Фотографии и видеозаписи активно распространяются в социальных сетях и вызывают обеспокоенность населения.

В связи с поступившими обращениями специалисты департамента экологии ВКО выехали на место для обследования и отбора проб снега.

— В настоящее время проводится отбор проб снежного покрова в различных районах города. После завершения лабораторных исследований будет установлено, с чем связано изменение цвета осадков, и дана соответствующая оценка, — сообщили в департаменте.

В ведомстве отметили, что о результатах анализов и дальнейших действиях будет сообщено дополнительно.

Между тем, ранее синоптики прогнозировали загрязнение воздуха в двух городах, но Усть-Каменогорска в списке не было.