    17:21, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    280 квадратных метров загоревшейся кровли потушили в Астане

    В жилом массиве Уркер на улице Хамзы Есенежанова загорелась кровля одноэтажного здания на площади 280 кв.м, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Фото: МЧС РК

    По прибытии пожарных подразделений происходило открытое горение и частичное обрушение кровли. Пожар имел развившуюся форму.

    Благодаря оперативным действиям спасателей из зоны горения было вынесено 5 газовых баллонов, что предотвратило угрозу взрыва.

    Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

    — МЧС напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! В случае пожара или любой чрезвычайной ситуации немедленно звоните 112, — отметили в ведомстве.

    Напомним, ранее в жилом комплексе по улице Сарайшик в Есильском районе Астаны на 15 этаже произошел пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание электрических сетей в электрощите и не допустили дальнейшего распространения огня.

