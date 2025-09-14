280 квадратных метров загоревшейся кровли потушили в Астане

По прибытии пожарных подразделений происходило открытое горение и частичное обрушение кровли. Пожар имел развившуюся форму.

Благодаря оперативным действиям спасателей из зоны горения было вынесено 5 газовых баллонов, что предотвратило угрозу взрыва.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

— МЧС напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! В случае пожара или любой чрезвычайной ситуации немедленно звоните 112, — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в жилом комплексе по улице Сарайшик в Есильском районе Астаны на 15 этаже произошел пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание электрических сетей в электрощите и не допустили дальнейшего распространения огня.