Задолженность по зарплате в 2,85 млрд тенге выплатили работникам в Казахстане

В 2025 году государственными инспекторами труда на 629 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед более 11,9 тыс. работниками на сумму свыше 3,1 млрд тенге. Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено более 8,7 тыс. нарушений трудовых прав.

Руководителям предприятий, на которых выявлены задолженность по зарплате и нарушения трудовых прав, выдано 4 245 предписаний, обязателных для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 524,3 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права 11,8 тыс. работников. Им выплачено 2,85 млрд тенге.

Кроме того, на особом контроле Министерства труда и социальной защиты населения РК находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства.

В 2025 году государственными инспекторами труда проведено 6 599 проверок, в ходе которых выявлено 8 720 нарушений, из них: в сфере труда — 7 089; по безопасности и охране труда — 1 585; занятости населения — 46.

В результате принятых мер защищены трудовые права 51 тыс. работников.

