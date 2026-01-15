Названы самые высокие зарплаты и ожидания на рынке труда Казахстана

В декабре 2025 года спрос на работников на электронной бирже труда Enbek.kz заметно превысил предложение.

По сравнению с ноябрем число вакансий выросло на 8,4%, а количество резюме, напротив, сократилось почти на 30%. В итоге к концу года вакансий оказалось почти на 38 тыс. больше, чем откликов со стороны соискателей.

Наибольший спрос работодатели сформировали в социальных и базовых отраслях. Лидером стало образование — здесь разместили 23,3 тыс. вакансий (21,3%). Почти столько же предложений пришлось на сферу услуг — 23,2 тыс. вакансий.

Значительный спрос сохранялся и в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, где опубликовали 18,7 тыс. вакансий.

В совокупности на эти направления пришлось почти 60% всех вакансий, размещенных в декабре.

Работодатели также активно искали сотрудников в здравоохранении и социальной сфере (7,2 тыс. вакансий), обрабатывающей промышленности (6,2 тыс.), торговле (6,1 тыс.) и строительстве (3,8 тыс.).

Со стороны соискателей наибольшую активность проявляли представители социальных и офисных профессий. Чаще всего резюме размещали бухгалтеры (1 463), медицинские сестры (1 181) и юристы (1 132).

По гендерному составу активность была почти равной: женщины разместили 52,1% резюме, мужчины — 47,9%. Женщины чаще искали работу в образовании, здравоохранении и бухгалтерии, мужчины — в технических и управленческих сферах.

Основную долю соискателей, по данным Митруда, составила молодежь до 35 лет — 40,8% всех резюме. Из них 15,2% пришлось на молодых людей до 24 лет. Далее следовали соискатели в возрасте 35–44 лет (29,9%), 45–54 лет (19,1%) и старше 55 лет (10,2%).

Где предлагали и ждали самые высокие зарплаты

Среди вакансий самые высокие зарплаты работодатели предлагали начальникам производства — около 1,8 млн тенге, директорам рудников и инженерам-химикам — примерно по 1 млн тенге.

Со стороны соискателей самые высокие ожидания по зарплате указали агрономы-энтомологи (≈3,4 млн тенге), стюардессы (≈3,3 млн тенге) и монтажники компьютерного оборудования (≈2,7 млн тенге).

В Минтруда отмечают, что снижение активности соискателей в декабре носит сезонный характер. Многие откладывают поиск работы до начала нового года, поэтому в начале 2026 года ожидается рост активности и более сбалансированная ситуация на рынке труда.

Отметим, что в Казахстане повысят зарплаты медикам.