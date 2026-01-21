РУ
    Задержанный в Таразе рейс авиакомпании SCAT готовится к вылету

    Пассажиры рейса Тараз – Екатеринбург авиакомпании SCAT провели в аэропорту более суток из-за задержки вылета. В настоящее время, по заявлению пресс-службы компании, воздушное судно готовится к выполнению рейса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform

    Рейс должен был отправиться из Тараза 20 января в 17:30, однако вылет несколько раз переносился. Изначально пассажирам сообщили о погодных условиях, позднее стало известно о необходимости дополнительного технического обслуживания самолета.

    Как отмечали пассажиры в социальных сетях, в течение вечера специалисты пытались устранить неисправность на месте. Рассматривался вариант вылета в 22:00, однако выполнить рейс в назначенное время не удалось.

    Позже авиакомпания официально прокомментировала ситуацию, подтвердив, что задержка была связана именно с техническими работами.

    В SCAT сообщили, что вылет чартерного рейса по маршруту Фукуок — Тараз — Екатеринбург, выполнявшегося 20 января 2026 года, был отложен в ходе предполетной подготовки в связи с необходимостью дополнительного технического обслуживания воздушного судна.

    В авиакомпании сообщили, что в период ожидания пассажирам трижды предоставлялось питание, а также холодные и горячие напитки и пледы. Вопрос размещения пассажиров в гостинице перевозчик не прокомментировал.

    В настоящее время техническое обслуживание завершено, самолет готовится к вылету. В авиакомпании подчеркнули, что все принятые решения были продиктованы требованиями безопасности.

    — Авиакомпания приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства. Безопасность пассажиров является главным приоритетом авиакомпании, — сообщили в SCAT.

    Напомним, недавно по разным причинам рейсы также задержались в Алматы и Атырау.

