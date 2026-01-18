РУ
    19:01, 17 Январь 2026

    Рейсы задерживаются в аэропорту Алматы

    В международном аэропорту Алматы из-за сложных погодных условий зафиксированы задержки ряда авиарейсов, передает агентство Kazinform.

    аэропорт Алматы
    Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

    Согласно данным онлайн-табло, с опозданием выполняются вылеты в Астану (три рейса), Актау, Караганду (два рейса) и Москву. Также задерживаются прилеты из Атырау, Семея, Актау, Актобе, Астаны, Дубая, Кызылорды, Джидды, Дохи, Урумчи, Уральска, Костаная и Чэнду.

    В пресс-службе аэропорта сообщили, что из-за сложных метеоусловий часть рейсов на вылет перенесена на более позднее время. Все службы воздушной гавани работают в усиленном режиме и принимают необходимые меры для скорейшей стабилизации расписания.

    — Безопасность пассажиров и экипажа остается главным приоритетом, — подчеркнули в аэропорту.

    Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус рейсов у авиакомпаний и следить за обновлениями на официальных ресурсах аэропорта. Гостей просят с пониманием отнестись к временным изменениям в расписании.

    Отметим, что в Алматы выпало более 15 см снега.

    Еламан Турысбеков
