Рейсы задерживаются в аэропорту Алматы

Согласно данным онлайн-табло, с опозданием выполняются вылеты в Астану (три рейса), Актау, Караганду (два рейса) и Москву. Также задерживаются прилеты из Атырау, Семея, Актау, Актобе, Астаны, Дубая, Кызылорды, Джидды, Дохи, Урумчи, Уральска, Костаная и Чэнду.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что из-за сложных метеоусловий часть рейсов на вылет перенесена на более позднее время. Все службы воздушной гавани работают в усиленном режиме и принимают необходимые меры для скорейшей стабилизации расписания.

— Безопасность пассажиров и экипажа остается главным приоритетом, — подчеркнули в аэропорту.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус рейсов у авиакомпаний и следить за обновлениями на официальных ресурсах аэропорта. Гостей просят с пониманием отнестись к временным изменениям в расписании.

Отметим, что в Алматы выпало более 15 см снега.