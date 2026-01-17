Более 15 см снега выпало в Алматы

Осадки начались утром 16 января и, по прогнозу РГП «Казгидромет», с перерывами ожидаются до утра 18 января. По состоянию на 08:00 17 января в городской черте выпало более 15 см снега.

Фото: акимат Алматы

По данным метеорологических станций, высота снежного покрова зафиксирована следующая:

на авиационной метеорологической станции «Аэропорт» — 11 см;

на метеостанции «Каменское плато» — 38 см;

на метеостанции «Шымбулак» — 49 см.

Как сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы, коммунальные службы с первых часов снегопада переведены на усиленный круглосуточный режим. В работах задействованы более 2,8 тыс. дорожных рабочих и 1250 единиц специализированной техники. Для обеспечения безопасности движения организована работа 75 оперативных бригад, которые проводят обработку спусков, подъемов и транспортных развязок.

Еще до начала осадков была проведена заблаговременная обработка дорог противогололедными реагентами и специальными средствами, что позволило не допустить образования опасного гололеда и сохранить управляемость транспорта даже в условиях интенсивного снегопада. Образование снежной массы на отдельных участках связано с продолжительными осадками и температурными колебаниями, при которых происходило подтаивание снега.

Фото: акимат Алматы

Малогабаритная техника обеспечивает механизированную очистку тротуаров и общественных пространств, вручную приводятся в порядок остановки общественного транспорта, надземные переходы, лестницы и пандусы. В ночное время двумя циклами выполнено сгребание снега, организован массовый вывоз. С основных магистралей и общественных территорий уже вывезено более 3 тыс. кубометров снежной массы.

Фото: акимат Алматы

Приоритет в уборке отдается маршрутам общественного транспорта, подъездам к медицинским и образовательным учреждениям, а также участкам с интенсивным пешеходным движением. Дежурные бригады круглосуточно проводят мониторинг состояния дорог и при необходимости оперативно усиливают работу на наиболее сложных направлениях.

Городские службы обращаются к водителям с просьбой по возможности не оставлять автомобили на обочинах и не препятствовать движению спецтехники. Содействие жителей помогает быстрее обеспечить безопасный и комфортный проезд по улицам. Ситуация находится на постоянном контроле профильных подразделений, работы по уборке будут продолжены до полного устранения последствий снегопада.

Напомним, в пятницу на улицах города из-за снегопада зафиксировали 10-балльные пробки.