Задержание казахстанцев без разъяснения прав хотят запретить на уровне Конституции
В Генеральной прокуратуре Казахстана поддержали предложение закрепить в Конституции так называемое «правило Миранды», согласно которому при задержании человека правоохранительные органы обязаны разъяснять ему его права. Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев на третьем заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает корреспондент агентства Kazinform.
В своем выступлении он отметил, что закрепление в Конституции недопустимости посягательства на частную жизнь и права человека является высшим проявлением ответственности государства перед гражданами.
— Иначе говоря, с первых секунд, когда человеку присваивается статус подозреваемого, обеспечить его право на квалифицированную защиту — присутствие адвоката — является нашим принципиальным требованием. К сожалению, следует признать, что на практике многие люди не в полной мере осведомлены о своих правах и нормах законодательства, — подчеркнул первый замгенпрокурора.
Он подчеркнул, что в ситуациях, когда решается судьба человека, каждый должен четко и ясно знать свои права, а государство обязано выступать надежным гарантом их защиты.
— В этой связи назрела необходимость закрепления в Конституции общепризнанного в мировой практике «принципа Миранды». Если задержанному не разъяснены в полном объёме основания обвинения и его права, любые следственные действия в отношении него должны признаваться незаконными. Это является ключевой гарантией справедливости и прозрачности расследования, — сказал Умиралиев.
Ранее Жандос Умиралиев высказал позицию Генпрокуратуры РК о сокращении сроков задержания без санкции суда с 72 до 48 часов, которые предлагают закрепить в Конституции.