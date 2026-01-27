Задержание казахстанцев без разъяснения прав хотят запретить на уровне Конституции

В своем выступлении он отметил, что закрепление в Конституции недопустимости посягательства на частную жизнь и права человека является высшим проявлением ответственности государства перед гражданами.

— Иначе говоря, с первых секунд, когда человеку присваивается статус подозреваемого, обеспечить его право на квалифицированную защиту — присутствие адвоката — является нашим принципиальным требованием. К сожалению, следует признать, что на практике многие люди не в полной мере осведомлены о своих правах и нормах законодательства, — подчеркнул первый замгенпрокурора.

Он подчеркнул, что в ситуациях, когда решается судьба человека, каждый должен четко и ясно знать свои права, а государство обязано выступать надежным гарантом их защиты.

— В этой связи назрела необходимость закрепления в Конституции общепризнанного в мировой практике «принципа Миранды». Если задержанному не разъяснены в полном объёме основания обвинения и его права, любые следственные действия в отношении него должны признаваться незаконными. Это является ключевой гарантией справедливости и прозрачности расследования, — сказал Умиралиев.

Ранее Жандос Умиралиев высказал позицию Генпрокуратуры РК о сокращении сроков задержания без санкции суда с 72 до 48 часов, которые предлагают закрепить в Конституции.