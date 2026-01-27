Генпрокуратура РК высказала позицию о сокращении сроков задержания без санкции суда

Умиралиев обратил внимание на необходимость доработки предложения о сокращении срока задержания подозреваемого без санкции суда с 72 до 48 часов. Эти изменения предлагается внести в статью 16 Конституции.

По его словам, предлагаемая поправка требует взвешенного подхода, поскольку Конституция уже содержит базовые гарантии прав и свобод человека и гражданина.

— В этом контексте отмечаю, что предлагаемое в статью 16 Конституции изменение в части сокращения сроков задержания человека без санкции суда с 72 часов до 48 часов требует взвешенного подхода. Конституция, следует отметить, уже содержит базовые гарантии прав и свобод человека и гражданина. Детализация самой Конституции, конкретно 48-часового срока задержания и основания его продления в исключительных случаях, на наш взгляд, немного излишне, — сообщил он.

Он отметил, что в Уголовно-процессуальном кодексе уже подробно регламентированы сроки задержания — 48 часов, а в исключительных случаях до 72 часов. Более того, судебно-следственная практика, по его словам, уже движется в этом направлении.

— Мы видим, что сегодня срок задержания подозреваемых без санкций суда в 85% не превышает 48 часов, что стало возможным в том числе благодаря повсеместному внедрению эволюционной цифровой экосистемы электронного уголовного дела, — подчеркнул первый заместитель Генпрокурора.

Как он пояснил, процесс сбора доказательств в настоящее время полностью оцифрован. Процессуальные решения следователя и прокурора принимаются оперативно в электронной системе. Районные суды, прокуратуры и отделы полиции оснащены соответствующей инфраструктурой, а материалы дел формируются в электронном виде в системе Единого реестра досудебных расследований и направляются судье для санкционирования через интеграцию с судебной системой «Төрелік».

По словам Умиралиева, такая технологическая база позволяет избирать меру пресечения либо освобождать задержанных в течение 36 часов, а в отдельных случаях — уже через 24 часа.

— Поэтому любые будущие изменения сроков задержания, например, дальнейшее сокращение, потребуют прохождения сложной процедуры внесения изменений в Основной закон. А это в существенной степени ограничит гибкость законодательства. В статью 16 Конституции также закладываются другие жизненно важные нормы, которые усиливают человекоцентричность государства, делая защиту прав и свобод граждан нашим ключевым приоритетом, — отметил Умиралиев.

Ранее член Конституционной комиссии Снежанна Имашева на втором заседании Комиссии по конституционной реформе озвучила предложение, согласно которому в Конституции закрепят срок задержания без санкции суда до 48 часов.