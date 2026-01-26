В Казахстане планируют сократить срок задержания без санкции суда
Важные изменения коснутся статьи 16 Конституции, которая закрепляет правозащитные механизмы, заявила депутат Мажилиса, член Конституционной комиссии Снежанна Имашева на втором заседании Комиссии по конституционной реформе, передает корреспондент агентства Kazinform.
Она отметила, что Пункт 1 статьи прямо закрепляет личную неприкосновенность — то есть защиту человека от произвольного задержания, насилия, незаконного обыска, принуждения и иных вмешательств. Слово «гарантируется» подчеркивает обязанность государства реально обеспечивать эту защиту, а не просто провозглашать принцип.
— В пункте 2 меняется «порог» задержания без суда. То есть без судебного решения — не более 48 часов, а до 72 часов только в исключительных случаях, прямо установленных законом, — пояснила Снежанна Имашева.
Кроме того, появится новый пункт 3, предусматривающий обязательное разъяснение прав при задержании. Человеку должны объяснить основания ограничения свободы и его права, что закрепляется как конституционная гарантия.
