В Казахстане планируют сократить срок задержания без санкции суда

Она отметила, что Пункт 1 статьи прямо закрепляет личную неприкосновенность — то есть защиту человека от произвольного задержания, насилия, незаконного обыска, принуждения и иных вмешательств. Слово «гарантируется» подчеркивает обязанность государства реально обеспечивать эту защиту, а не просто провозглашать принцип.

— В пункте 2 меняется «порог» задержания без суда. То есть без судебного решения — не более 48 часов, а до 72 часов только в исключительных случаях, прямо установленных законом, — пояснила Снежанна Имашева.

Кроме того, появится новый пункт 3, предусматривающий обязательное разъяснение прав при задержании. Человеку должны объяснить основания ограничения свободы и его права, что закрепляется как конституционная гарантия.

Ранее депутат сообщила о том, что из Конституции РК предлагают исключить партийную и религиозную принадлежность .