Партийную и религиозную принадлежность предлагают исключить из Конституции РК

По ее словам, соответствующие формулировки были более понятны в логике советского периода, когда принадлежность к партии или отношение к религии воспринимались как значимые публично-правовые маркеры и требовали специального закрепления.

— В современных условиях эти сферы защищаются другими конституционными принципами и нормами — свободой совести, свободой объединений, запретом дискриминации, а также правилами о неприкосновенности частной жизни и, все чаще, защитой персональных данных, — отметила Снежанна Имашева на втором заседании Комиссии по конституционной реформе.

Как пояснила депутат, предлагаемое исключение упоминаний о партийной и религиозной принадлежности следует рассматривать как модернизацию и «очистку» текста Основного закона от устаревшей терминологии.

При этом, подчеркнула она, речь не идет о снижении уровня правовой защиты граждан.

Ранее депутат предложила закрепить в Конституции норму о том, что Республика Казахстан признает развитие человеческого капитала, образования, инноваций и культуры стратегической основой деятельности государства.



