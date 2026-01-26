Развитие человеческого капитала предложили закрепить в Конституции РК

В ходе выступления было отмечено, что представленные предложения направлены на уточнение и укрепление основ конституционного строя, повышение юридической определенности норм и усиление правозащитных механизмов.

В новой редакции предлагается закрепить норму о том, что Республика Казахстан признаёт развитие человеческого капитала, образования, инноваций и культуры стратегической основой деятельности государства.

По словам депутата, эта поправка вводит в Конституцию ясный стратегический ориентир: государство признаёт, что его устойчивое развитие опирается не только на ресурсы и экономику, но прежде всего на человека — его знания, навыки и возможности.

— Закрепляя человеческий капитал, образование, инновации и культуру как стратегическую основу деятельности государства, мы поднимаем эти направления до конституционного уровня приоритетов. Это означает, что при формировании политики и бюджета, при разработке государственных программ и реформ государство должно исходить из необходимости укреплять качество образования, поддерживать науку и технологии, развивать культурную среду и создавать условия для раскрытия потенциала каждого гражданина, — отметила Снежанна Имашева в ходе второго заседания Комиссии по Конституционной реформе.

Также одним из важных изменений станет расширение конституционной защиты человеческого достоинства. В Основном законе предлагается прямо закрепить защиту не только достоинства, но и чести человека, включая доброе имя и репутацию.

Как пояснила депутат, это означает переход от декларативного подхода к прямой обязанности государства обеспечивать эффективную правовую защиту личности.

Существенные изменения предлагаются и в статье о неприкосновенности частной жизни. Конституция будет прямо защищать персональные данные граждан от незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий.

Ранее уполномоченный по правам человека Артур Ластаев подчеркнул необходимость закрепления в Основном законе абсолютной ценности жизни человека и приоритета его прав и свобод.