Зачем необходимо вакцинировать мальчиков против ВПЧ

Вирус папилломы человека (ВПЧ) является причиной не только рака шейки матки у женщин, но и ряда видов онкологических заболеваний, встречающихся у мужчин, передает корреспондент Kazinform.

По словам специалистов, из-за отсутствия системы скрининга для раннего выявления таких заболеваний у мужчин болезнь зачастую диагностируется уже на поздних стадиях. Об этом эксперты рассказали в программе «Бүгін LIVE» на телеканале Jibek Joly.

Директор филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» НЦОЗ МЗ РК Айнагуль Куатбаева отмечает, что в последние годы связь между ВПЧ и многими видами онкологических заболеваний была научно доказана.

Кадр из видео

— ВПЧ является причиной развития ряда онкологических заболеваний и у мужчин. В их числе рак анального канала или прямой кишки, рак полового члена, рак полости рта и глотки. Конечно, все эти заболевания могут встречаться как у мужчин, так и у женщин. Особенно среди членов одной семьи существует вероятность передачи этого вируса бытовым путем — при непосредственном контакте кожи с кожей. Передача через кожу и слизистые оболочки, в целом бытовым путем, происходит в несколько раз чаще, чем передача во время полового контакта. Кроме того, существует высокая вероятность переноса вируса с одного участка тела на другой во время различных гигиенических процедур, — сказала директор филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга.

По словам спикера, вакцинация мальчиков помогает снизить распространение вируса и способствует формированию коллективного иммунитета.

— Чем лучше иммунитет людей способен противостоять этому вирусу, тем ниже становится циркуляция вируса в окружающей среде. В связи с этим эффективность данных вакцин, которые используются уже на протяжении 15 лет, подтверждена на очень высоком уровне многочисленными научными исследованиями, проведенными в разных странах мира. Это означает, что у нас есть возможность предотвращать многие виды онкологических заболеваний. Когда мы говорим о раке, обычно упоминаем только женщин, заболевших раком шейки матки. А другие виды онкологических заболеваний, к сожалению, остаются на втором плане, — отметила Айнагуль Куатбаева.

Она также подчеркнула, что международный опыт подтверждает эффективность такой работы.

— Мы опирались на многочисленный международный опыт. В таких странах, как Австралия, Англия, Канада и США, эта вакцина уже на протяжении нескольких лет демонстрирует высокие результаты и стала основанием для внедрения подобных программ в других государствах. На сегодняшний день более чем в 80 странах мира мальчики охвачены вакцинацией против вируса папилломы человека в рамках национальных программ иммунизации, — сообщила специалист.

Также она рассказала о результатах вакцинации в Казахстане.

— Как известно, мы проводим вакцинацию девочек в возрасте 11-13 лет. С начала кампании по вакцинации более 250 тысяч девочек получили первую дозу вакцины, а более 150 тысяч девочек получают вторую дозу. Кроме того, начиная с этого года программа вакцинации была расширена и на девочек в возрасте 14-17 лет, — сказала она.

В свою очередь педиатр Айжан Бакытбеккызы отметила, что решение о вакцинации мальчиков связано прежде всего с тем, что ВПЧ представляет серьезную угрозу и для мужского здоровья.

Кадр из видео

— Как вы знаете, с 2024 года вакцинация девочек против вируса папилломы человека включена в Национальный календарь профилактических прививок. Теперь принято решение с 2028 года начать вакцинацию и мальчиков. Причина заключается в том, что нас беспокоят последствия заражения вирусом папилломы человека. В общественном сознании сложилось представление, что этот вирус приводит только к раку шейки матки у девочек и женщин. Однако его вред этим не ограничивается. Согласно исследованиям, данный вирус может приводить и к развитию крайне опасных онкологических заболеваний у мальчиков и мужчин, — пояснила врач.

По ее словам, одним из наиболее распространенных заболеваний, связанных с ВПЧ, является рак гортани и горла.

— Эти заболевания вызываются ВПЧ 16 и 18 типов. Кроме того, вирус может стать причиной рака половых органов и рака прямой кишки у мужчин. При этом для мужчин не существует такого скринингового теста для раннего выявления заболевания, какой имеется у женщин. Поэтому мужчины чаще всего обращаются к врачам уже тогда, когда болезнь находится в запущенной стадии и плохо поддается лечению. В таких случаях предотвратить развитие заболевания становится крайне сложно. Именно поэтому вакцинация мальчиков также имеет очень большое значение, — подчеркнула Айжан Бакытбеккызы.

Напомним, более 10 тысяч девочек вакцинировали против ВПЧ в области Жетысу. Ранее сообщалось, что в Алматы против ВПЧ вакцинироваои более 15 тысяч девочек. Около тысячи девочек получили прививку от ВПЧ в СКО с начала года.

