Более 15 тысяч девочек вакцинировали против ВПЧ в Алматы

С начала запуска кампании прививку получили уже 15 398 девочек в возрасте от 11 до 13 лет. При этом в городе не зарегистрировано ни одного случая тяжелых побочных реакций после вакцинации.

По словам заместителя директора алматинского онкологического центра Райхан Болатбековой, программа демонстрирует устойчивый рост охвата и доверия со стороны родителей. Если в конце 2024 года вакцинацию прошли 5077 девочек, то в 2025 году показатель вырос до 7544, а с января по май 2026 года защиту получили еще 2777 подростков.

— За весь период мониторинга в Алматы не зарегистрировано ни одного случая тяжелых побочных реакций, что подтверждает абсолютную безопасность используемой вакцины, — подчеркнула Райхан Болатбекова на брифинге региональной службы коммуникаций.

В мае 2026 года в Казахстане официально стартовала дополнительная вакцинация девочек-подростков в возрасте от 14 до 17 лет 11 месяцев 29 дней включительно. Вакцинация проводится на добровольной основе при наличии письменного согласия родителей или законных представителей.

Прививки организованы на базе медицинских кабинетов школ, колледжей и территориальных поликлиник.

Одним из самых распространенных заблуждений остается мнение о том, что вакцина может вызвать бесплодие.

— Утверждение, что вакцина против ВПЧ приводит к бесплодию — это научно опровергнутая дезинформация. Напротив, вакцина помогает сохранить репродуктивное здоровье, защищая от рака шейки матки, — отметила Райхан Болатбекова.

Также спикер подчеркнула, что вакцина не содержит живого вируса и не способна вызвать заболевание. Наиболее эффективной вакцинация считается именно до начала половой жизни, когда иммунная система формирует максимально сильную защиту.

По данным Алматинского онкологического центра, ежегодно скрининг на раннее выявление рака шейки матки в Алматы проходят более 90 тысяч женщин. В 2025 году на учет были поставлены 179 пациенток с данным диагнозом, при этом более 60% случаев выявлены на первой стадии.

