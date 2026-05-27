Более 10 тысяч девочек вакцинировали против ВПЧ в области Жетысу

В области Жетысу первую дозу вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) получили около 7 тысяч 11-летних девочек и еще 3,5 тысячи подростков в возрасте 12–13 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу Индира Кунбасова. По ее словам, в регионе также начинается дополнительная добровольная вакцинация девочек в возрасте от 14 до 17 лет включительно.

— Дополнительная иммунизация проводится с целью профилактики рака шейки матки. Вакцинация бесплатная и проводится только после получения информированного согласия родителей или законных представителей, — отметила Индира Кунбасова.

Как пояснили в департаменте, дополнительная вакцинация пройдет в три этапа: вторую дозу вводят через два месяца после первой, третью — через шесть месяцев. Для иммунизации используется четырехвалентная вакцина «Гардасил», защищающая от наиболее опасных типов вируса — 16 и 18.

По данным специалистов, среди уже привитых девочек неблагоприятных реакций не зарегистрировано.

— Вакцина не содержит ДНК вируса и считается безопасной. В странах, где вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь прививок, отмечается снижение риска развития рака шейки матки на 70–90%. Сегодня такую вакцинацию проводят в 135 странах мира, — подчеркнула спикер.

В департаменте напомнили, что рак шейки матки остается одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди женщин. Ежегодно в Казахстане выявляют около 2 тысяч новых случаев заболевания, порядка 600 женщин умирают от этой болезни. Более 95% случаев связаны с вирусом папилломы человека.

Вакцинацию проводят в школах и поликлиниках с участием специальных прививочных бригад. Перед процедурой ребенка обязательно осматривает врач.

Ранее сообщалось, что в Алматы против ВПЧ вакцинироваои более 15 тысяч девочек.