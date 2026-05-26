Около тысячи девочек получили прививку от ВПЧ в СКО с начала года

В Северо-Казахстанской области в рамках плановой вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) прививки получили 957 девочек, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Асета Жуматаева, ВПЧ — это широко распространенная группа из более чем 200 схожих вирусов, поражающих кожу, слизистую оболочку полости рта и половых органов человека.

Вирус может передаваться через рукопожатие, поцелуи, повреждения кожи, половым путем, а также от матери к ребенку во время родов. Некоторые онкогенные типы способны длительное время сохраняться в организме и приводить к развитию рака шейки матки. Поскольку вирус быстро распространяется во влажной среде, необходимо соблюдать меры предосторожности при посещении общественных мест, таких как сауны, бани, спортзалы, туалеты и бассейны.

— В Казахстане рак шейки матки занимает второе место среди онкологических заболеваний у женщин после рака молочной железы. На сегодняшний день не существует метода лечения, полностью устраняющего ВПЧ, поэтому единственным эффективным способом профилактики остается вакцинация, — отметил Асет Жуматаев.

В настоящее время в Казахстане применяется четырехвалентная вакцина «Гардасил», одобренная Всемирной организацией здравоохранения. Препарат вводится внутримышечно в плечо.

С начала 2026 года в области вакцинацию проходят девочки в возрасте от 11 до 13 лет. В этом году 503 девочки получили первую дозу, 454 — вторую. Среди привитых не зарегистрировано ни одного случая побочных реакций.

По словам специалиста, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан теперь дополнительная вакцинация будет проводиться и среди девочек 14-17 лет. Вакцина вводится в три этапа: первая доза — в выбранный день, вторая — через два месяца, третья — через шесть месяцев.

Вакцинация бесплатно проводится в медицинских кабинетах школ и поликлиниках с согласия родителей.

— Вакцина против ВПЧ не влияет на репродуктивное здоровье женщин и не приводит к бесплодию. Это подтверждено международными исследованиями. Вакцинируя дочерей против ВПЧ, вы вносите вклад в защиту их будущего здоровья, — подчеркнул Асет Жуматаев.

Ранее более 15 тысяч девочек вакцинировали против ВПЧ в Алматы.