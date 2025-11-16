Заборы из носилок времен Второй мировой войны до сих пор сохранились в Лондоне
На юге Лондона сохранились заборы, изготовленные из носилок времен Второй мировой войны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Международный комитет Красного Креста.
На юге Лондона до сих пор стоят ограждения, сделанные из носилок Второй мировой войны. Это редкий пример того, как утилитарный предмет получил вторую жизнь и стал городской достопримечательностью.
В годы Второй мировой войны сетчатые конструкции служили аварийными носилками, на которых выносили раненых во время воздушных тревог. К началу войны было произведено более 600 тысяч таких носилок. Они оказались практичнее деревянных и тканевых: прочные, легко моющиеся и с удобными выемками по краям, что ускоряло процесс переноски пострадавших.
После войны в городе возникла нехватка ограждений, так как металл ушел на оборону. Тогда носилки стали использовали как заборы, и они стали частью уличного ландшафта. Сегодня эти конструкции можно увидеть на юге Лондона.
