Заборы из носилок времен Второй мировой войны до сих пор сохранились в Лондоне

На юге Лондона до сих пор стоят ограждения, сделанные из носилок Второй мировой войны. Это редкий пример того, как утилитарный предмет получил вторую жизнь и стал городской достопримечательностью.

В годы Второй мировой войны сетчатые конструкции служили аварийными носилками, на которых выносили раненых во время воздушных тревог. К началу войны было произведено более 600 тысяч таких носилок. Они оказались практичнее деревянных и тканевых: прочные, легко моющиеся и с удобными выемками по краям, что ускоряло процесс переноски пострадавших.

После войны в городе возникла нехватка ограждений, так как металл ушел на оборону. Тогда носилки стали использовали как заборы, и они стали частью уличного ландшафта. Сегодня эти конструкции можно увидеть на юге Лондона.

