Трамп обвинил мэра Лондона в росте преступности

Президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу GB News раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, заявив, что из-за его бездействия в городе сохраняется высокий уровень преступности.

— Посмотрите на преступность в Лондоне. Моя мать любила Лондон. Она всегда говорила об этом городе. Тот Лондон отличался от нынешнего. Сегодня [там] нападают с ножом на людей или делают что-то похуже, — сказал американский лидер.

Трамп также заявил, что руководство Хана, занимающего пост мэра с 2016 года, стало катастрофой для города. Американский президент охарактеризовал Хана как человека, «который потворствует преступности», и добавил, что в Лондоне, как и в Париже, существуют районы, куда полиция якобы избегает заходить.

