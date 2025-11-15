РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:46, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трамп обвинил мэра Лондона в росте преступности

    Президент США Дональд Трамп заявил, что политика мэра Лондона Садика Хана привела к ухудшению криминогенной ситуации в британской столице, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Трамп обвинил мэра Лондона в росте преступности
    Фото: instagram.com/realdonaldTRUMP

    Президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу GB News раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, заявив, что из-за его бездействия в городе сохраняется высокий уровень преступности.

    — Посмотрите на преступность в Лондоне. Моя мать любила Лондон. Она всегда говорила об этом городе. Тот Лондон отличался от нынешнего. Сегодня [там] нападают с ножом на людей или делают что-то похуже, — сказал американский лидер.

    Трамп также заявил, что руководство Хана, занимающего пост мэра с 2016 года, стало катастрофой для города. Американский президент охарактеризовал Хана как человека, «который потворствует преступности», и добавил, что в Лондоне, как и в Париже, существуют районы, куда полиция якобы избегает заходить.

    Напомним, ранее сообщалось, что Трамп отказался от поддержки конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    Материал предоствлен партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Мировые новости США Дональд Трамп
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают