Трамп отказался от поддержки конгрессвумен Марджори Тейлор Грин

Дональд Трамп заявил, что отказывается от поддержки и одобрения конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из штата Джорджия, так как она занимается лишь «жалобами».

— Кажется, все началось с того, что я отправил ей опрос, в котором говорилось, что ей не следует баллотироваться на пост сенатора или губернатора, ее рейтинг составлял 12%, и у нее не было шансов (если, конечно, у нее не было моего одобрения, которое она не собиралась получить), — написал президент США.

Трамп также утверждает, что Грин высказывала недовольство тем, что он перестал отвечать на ее телефонные звонки. Бывший президент отметил, что не может уделять ей внимание, поскольку должен поддерживать связь с «219 конгрессменами и конгрессвумен, 53 сенаторами, 24 членами кабинета, почти 200 странами» и вести обычную жизнь. Он добавил, что, по его информации, консервативные избиратели рассматривают возможность выдвинуть соперника Грин на праймериз в ее округе, и он поддержит его кандидатуру.

Трамп также раскритиковал конгрессвумен за участие в программе The View, заявив, что она «ушла крайне влево».

