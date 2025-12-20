За три года число молодых предпринимателей в Казахстане увеличилось на 12,1%

Особую роль в этом процессе играют проактивные молодые казахстанцы, чьи достижения ежегодно получают государственное признание. Традиционно проводятся конкурсы на присуждение гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» и государственной премии «Дарын», ставшие символами поддержки молодежных инициатив и лидерства.

— Я всегда говорила, что в Казахстане для молодежи созданы все условия. Вне зависимости от выбранного направления — везде есть поддержка: гранты, стипендии, возможности для развития. И, безусловно, получить такую номинацию — это большая честь, даже если ты просто честно делаешь свое дело, не ожидая наград, — отмечает лауреат премии «Дарын» 2025 года в номинации «Общественная деятельность» Меруерт Утегенова.

В течение года 30 победителей гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» (2024 года) реализовали свои проекты. На каждый из них государством было выделено по 3 миллиона тенге. Так, жительница Атырау Анель Маратова запустила инклюзивный театральный проект с участием детей с синдромом Дауна, а магистр Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Анель Аубакирова представила первый в стране этно-мюзикл.

Приоритетное внимание уделяется вопросам занятости и доступного жилья для молодежи.

Благодаря льготным жилищным программам «Отау», «Наурыз» и «Наурыз Жұмыскер» собственное жилье получили более 5,7 тысячи молодых казахстанцев, а в 17 регионах успешно реализуются региональные ипотечные программы для молодых специалистов.

За последние три года численность молодых предпринимателей увеличилась на 12,1%, в том числе благодаря системным мерам государственной поддержки. Уровень молодежной безработицы сегодня составляет 3,1%, что является одним из самых низких показателей в регионе.

Активно развивается и общенациональный проект «Таза Қазақстан», направленный на формирование экологической культуры. Ключевая роль в его реализации отведена молодежным трудовым отрядам «Жасыл Ел». В текущем году сезонной занятостью охвачено 35,9 тысячи молодых людей, что на 19,8% превышает плановый показатель. Почти 40% участников — сельская молодежь.

Параллельно продолжается трансформация сети Молодежных ресурсных центров. Сегодня в стране функционируют 235 центров, которые оказывают адресную и практическую помощь молодежи, с особым акцентом на поддержку уязвимых категорий.

В рамках реализации государственной молодежной политики также запущены 6 новых грантовых проектов на общую сумму 750 миллионов тенге. Инициативы направлены на профилактику наркомании, лудомании и правонарушений. Так, с помощью системы «MERGEN», внедренной в рамках грантовой поддержки, выявлено и заблокировано более 5 тысяч наркомагазинов, проверено свыше 120 тысяч объявлений на рекламных сайтах.

Отдельным приоритетом остается охрана репродуктивного здоровья молодежи. Работа 94 молодежных центров здоровья позволила снизить уровень подростковой беременности на 43%, а количество абортов — на 30%.

