    12:20, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Активную молодежь отметили в Акмолинской области

    В Кокшетау состоялась встреча, на которой подвели итоги работы в сфере молодежной политики за год и отметили тех, кто был наиболее заметен в общественной, волонтерской и проектной деятельности, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

    Активную молодежь отметили в Акмолинской области
    Фото: управление внутренней политики Акмолинской области.

    В зале собрались представители молодежных организаций, ресурсных центров и инициативных сообществ со всего региона.

    Активную молодежь отметили в Акмолинской области
    Фото: управление внутренней политики Акмолинской области.

    С приветственным словом к участникам обратился заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев. Он подчеркнул, что сегодня молодежь играет ключевую роль в развитии области - от волонтерских инициатив до социальных и креативных проектов, которые реально работают на местах. Заместитель акима поблагодарил активную молодежь за гражданскую позицию и вклад в жизнь региона.

    В этот вечер со сцены чествовали тех, кто на протяжении года был в авангарде молодежных инициатив региона. Благодарственные письма заместителя акима области получили молодые активисты, проявившие себя в общественной и проектной работе. Отдельно отметили и лучшие молодежные ресурсные центры - по итогам года им вручили дипломы и благодарственные письма.

    Кульминацией вечера стало награждение лауреатов областной премии «Jas Aqmola». Десять победителей получили дипломы, сертификаты на сумму 500 тысяч тенге и памятные статуэтки. Премия вручается за конкретный вклад в развитие молодежной среды и реализацию значимых инициатив.

    Активную молодежь отметили в Акмолинской области.
    Фото: управление внутренней политики Акмолинской области.

    Кроме того, были подведены итоги конкурса волонтерских проектов. Пять победителей получили дипломы и сертификаты на сумму 500 тысяч тенге — средства направят на дальнейшее развитие и реализацию социальных инициатив.

    Активную молодежь отметили в Акмолинской области
    Фото: управление внутренней политики Акмолинской области.

    От имени награжденных выступил победитель номинации «Креатор года» Мукушев Куаныш. Он отметил, что такая поддержка - это не только признание проделанной работы, но и стимул двигаться дальше, развивая молодежные и волонтерские проекты в регионе.

    Прошедшее мероприятие стало неформальным итогом года и наглядно показало: в Акмолинской области сформировалось активное молодежное сообщество, которое не просто участвует в событиях, а задает повестку и влияет на развитие региона.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
