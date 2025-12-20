Активную молодежь отметили в Акмолинской области.

В зале собрались представители молодежных организаций, ресурсных центров и инициативных сообществ со всего региона.

Фото: управление внутренней политики Акмолинской области.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев. Он подчеркнул, что сегодня молодежь играет ключевую роль в развитии области - от волонтерских инициатив до социальных и креативных проектов, которые реально работают на местах. Заместитель акима поблагодарил активную молодежь за гражданскую позицию и вклад в жизнь региона.

В этот вечер со сцены чествовали тех, кто на протяжении года был в авангарде молодежных инициатив региона. Благодарственные письма заместителя акима области получили молодые активисты, проявившие себя в общественной и проектной работе. Отдельно отметили и лучшие молодежные ресурсные центры - по итогам года им вручили дипломы и благодарственные письма.

Кульминацией вечера стало награждение лауреатов областной премии «Jas Aqmola». Десять победителей получили дипломы, сертификаты на сумму 500 тысяч тенге и памятные статуэтки. Премия вручается за конкретный вклад в развитие молодежной среды и реализацию значимых инициатив.

Фото: управление внутренней политики Акмолинской области.

Кроме того, были подведены итоги конкурса волонтерских проектов. Пять победителей получили дипломы и сертификаты на сумму 500 тысяч тенге — средства направят на дальнейшее развитие и реализацию социальных инициатив.

Фото: управление внутренней политики Акмолинской области.

От имени награжденных выступил победитель номинации «Креатор года» Мукушев Куаныш. Он отметил, что такая поддержка - это не только признание проделанной работы, но и стимул двигаться дальше, развивая молодежные и волонтерские проекты в регионе.

Прошедшее мероприятие стало неформальным итогом года и наглядно показало: в Акмолинской области сформировалось активное молодежное сообщество, которое не просто участвует в событиях, а задает повестку и влияет на развитие региона.