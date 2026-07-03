За шантаж под видом «общественного контроля» в Шымкенте задержали блогера

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Шымкента пресечена деятельность группы лиц, занимавшейся вымогательством денежных средств под угрозой распространения в социальных сетях компрометирующих видеоматериалов, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что местный блогер, аудитория которого в Instagram насчитывает около 150 тысяч подписчиков, совместно с тремя сообщниками целенаправленно осуществлял видеосъемку предпринимателей и государственных служащих.

В качестве повода использовались предполагаемые дисциплинарные проступки при исполнении служебных обязанностей, а также возможные нарушения, связанные с предпринимательской деятельностью.

Полученные видеоматериалы он использовал как средство давления, требуя от граждан денежные средства за отказ от их публикации в социальных сетях.

Подозреваемые задержаны и водворены под стражу. Проводятся следственные мероприятия.

Ранее в Шымкенте завершился судебный процесс в отношении местного блогера-журналиста Арая Есенбека, который требовал 10 миллионов тенге у руководства города за прекращение информационной атаки. Суд признал подсудимого виновным в крупном вымогательстве и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Напомним, что в апреле этого года костанайский блогер был осужден на 7,5 лет за шантаж птицефабрики на 20 млн тенге.