Известному блогеру вынесли приговор за вымогательство 10 млн тенге у акимата Шымкента

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено дело о вымогательстве. По материалам следствия, в октябре 2025 года подсудимый Арай Есенбек опубликовал в социальных сетях пост, порочащий репутацию акимата Шымкента. Впоследствии он потребовал у представителя госоргана заключить с ним договор по государственным информационным закупкам на сумму 10 миллионов тенге. В случае отказа блогер пригрозил опубликовать на портале негативные сведения касательно работы акимата.

В результате 6 ноября 2025 года он получил часть требуемой суммы (990 000 тенге) на указанный банковский счет, который, как выяснилось позже, принадлежал матери подсудимого.

В ходе судебного процесса прокурор и потерпевшая сторона настаивали на строгом наказании. Сам подсудимый признал вину частично и просил суд не лишать его свободы.

При вынесении приговора подсудимому были учтены смягчающие обстоятельства. Приняты во внимание чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении пятерых малолетних детей и полное возмещение причиненного ущерба. Отягчающих обстоятельств выявлено не было.

— Есенбек признан виновным по пункту 2 части 3 статьи 194 Уголовного кодекса РК (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего, совершенное в целях получения имущества в крупном размере). Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Осужденный также лишен права заниматься деятельностью, связанной со средствами массовой информации, сроком на пять лет, — сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 7 ноября 2025 года МВД официально сообщило о задержании блогера-журналиста в Шымкенте. По данным следствия, подозреваемый требовал у сотрудника акимата 10 млн тенге за обещание не распространять в социальных сетях материалы, дискредитирующие деятельность госорганов. В ходе обысков по месту жительства и в офисе фигуранта полицейские изъяли электронные носители информации и другие важные улики, которые позже легли в основу доказательной базы обвинения.