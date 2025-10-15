За отставку президента Мадагаскара проголосовали 130 депутатов

За отставку высказались 130 депутатов из 131 присутствующего (всего их 151), в том числе представители правящей партии «Вместе с Андри Радзуэлиной», сообщил информационный портал Orange.

Ранее президент объявил о роспуске нижней палаты, но та сочла это решение незаконным.

В свою очередь президент заявил, что созванная по инициативе оппозиции экстренная сессия Национальной ассамблеи «юридически ничтожна, лишена юридических оснований и противоречит конституции».

Внутриполитический кризис на Мадагаскаре начался 25 сентября с массовых выступлений молодежи против отключений электричества и воды, которые затем переросли в требования отставки президента. Радзуэлина готов идти на диалог с оппозицией, но отказывается покидать свой пост. Он сообщил, что укрылся в «надежном месте», откуда будет удаленно руководить страной. Пока точно не известно, где он находится.

Группа военных, выступившая в поддержку протестующих на Мадагаскаре, заявила, что берет власть в свои руки и распускает все прежние органы управления страной. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя военных полковника Майкла Рандрианирины по малагасийскому радио.

«Мы взяли власть», — цитирует агентство его выступление. Он отметил, что роспуску подлежат все структуры власти за исключением нижней палаты парламента — Национальной ассамблеи, которая проголосовала за отстранение от власти президента страны Андри Радзуэлины.

Рандрианирина представляет командование Корпуса управления персоналом сухопутных войск (CAPSAT) — органа управления ВС Мадагаскара, где готовятся все назначения на высшие посты. В 2009 году поддержка именно этого органа позволила прийти к власти Андри Радзуэлине, который тогда был лидером оппозиции и противостоял президенту Марку Равалуманане, ныне — одному из представителей оппозиции.

Ранее президент Мадагаскара покинул страну на фоне протестов.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.