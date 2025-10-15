За отставку президента Мадагаскара проголосовали 130 депутатов
Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Мадагаскара проголосовала за отстранение от власти президента Андри Радзуэлины, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
За отставку высказались 130 депутатов из 131 присутствующего (всего их 151), в том числе представители правящей партии «Вместе с Андри Радзуэлиной», сообщил информационный портал Orange.
Ранее президент объявил о роспуске нижней палаты, но та сочла это решение незаконным.
В свою очередь президент заявил, что созванная по инициативе оппозиции экстренная сессия Национальной ассамблеи «юридически ничтожна, лишена юридических оснований и противоречит конституции».
Внутриполитический кризис на Мадагаскаре начался 25 сентября с массовых выступлений молодежи против отключений электричества и воды, которые затем переросли в требования отставки президента. Радзуэлина готов идти на диалог с оппозицией, но отказывается покидать свой пост. Он сообщил, что укрылся в «надежном месте», откуда будет удаленно руководить страной. Пока точно не известно, где он находится.
Группа военных, выступившая в поддержку протестующих на Мадагаскаре, заявила, что берет власть в свои руки и распускает все прежние органы управления страной. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя военных полковника Майкла Рандрианирины по малагасийскому радио.
«Мы взяли власть», — цитирует агентство его выступление. Он отметил, что роспуску подлежат все структуры власти за исключением нижней палаты парламента — Национальной ассамблеи, которая проголосовала за отстранение от власти президента страны Андри Радзуэлины.
Рандрианирина представляет командование Корпуса управления персоналом сухопутных войск (CAPSAT) — органа управления ВС Мадагаскара, где готовятся все назначения на высшие посты. В 2009 году поддержка именно этого органа позволила прийти к власти Андри Радзуэлине, который тогда был лидером оппозиции и противостоял президенту Марку Равалуманане, ныне — одному из представителей оппозиции.
Ранее президент Мадагаскара покинул страну на фоне протестов.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.