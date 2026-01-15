За двойное гражданство выдворили 11 человек за две недели в ВКО

Как сообщили в управлении миграционной службы департамента полиции ВКО, все выдворенные лица ранее утратили гражданство Республики Казахстан в связи с приобретением паспортов других государств. Но продолжали проживать в стране и использовать казахстанские документы. У нарушителей изъяты удостоверения личности и паспорта РК, факт утраты гражданства официально зарегистрирован.

В то же время в течение 2025 года миграционная служба региона выявила больше тысячи человек, утративших гражданство Казахстана после получения иностранного. За наличие двойного гражданства к административной ответственности были привлечены 63 человека. Из них 38 — за несообщение в установленный срок о факте получения иностранного гражданства, еще 15 — за незаконное использование документов РК.

К примеру, 47-летний житель Усть-Каменогорска в октябре 2025 года вместе с дочерью получил гражданство другого государства, но не уведомил об этом уполномоченные органы в течение 30 дней. Суд признал действия мужчины нарушением закона и принял решение о его выдворении за пределы страны.

— В соответствии с Конституцией Республики Казахстан двойное гражданство в стране не допускается. При получении гражданства другого государства необходимо в течение 30 календарных дней уведомить органы внутренних дел и сдать документы, — подчеркнули в миграционной службе ДП ВКО.

Ранее сообщалось, что за семь лет количество ходатайств о выходе из гражданства снизилось в 25 раз.