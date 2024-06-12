Южнокорейские компании проявляют интерес к освоению месторождений лития в РК

По оценкам экспертов к 2040 году мировой спрос на редкие металлы вырастет в четыре раза. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на казахстанско-корейском бизнес форуме в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Наши недра хранят значительные запасы многих видов полезных ископаемых. Около 5 тыс. неразведанных месторождений. По оценкам экспертов к 2040 году мировой спрос на редкие металлы вырастет в четыре раза. Мы можем стать надежным партнером для Южной Кореи, поставляя сырье и материалы, необходимые для устойчивого развития экономики, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заявил, что некоторые южнокорейские компании проявляют интерес к освоению литиевых месторождений

— Выражаем готовность продолжить сотрудничество с южно-корейскими партнерами: KIGAM, SK ecoplant, проявляющими интерес к освоению литиевых месторождений с выпуском продукции высокого передела, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент РК отметил, что Корея является одним из пяти крупнейших инвесторов Казахстана. В Казахстане могут запустить производство лития, об этом сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

Сообщалось, что Казахстан и Южная Корея договорились укрепить цепочку поставок ключевых минералов.