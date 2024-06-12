РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:18, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Южнокорейские компании проявляют интерес к освоению месторождений лития в РК

    месторождение
    Фото: : Yonhap

    По оценкам экспертов к 2040 году мировой спрос на редкие металлы вырастет в четыре раза. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на казахстанско-корейском бизнес форуме в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Наши недра хранят значительные запасы многих видов полезных ископаемых. Около 5 тыс. неразведанных месторождений. По оценкам экспертов к 2040 году мировой спрос на редкие металлы вырастет в четыре раза. Мы можем стать надежным партнером для Южной Кореи, поставляя сырье и материалы, необходимые для устойчивого развития экономики, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства заявил, что некоторые южнокорейские компании проявляют интерес к освоению литиевых месторождений

    — Выражаем готовность продолжить сотрудничество с южно-корейскими партнерами: KIGAM, SK ecoplant, проявляющими интерес к освоению литиевых месторождений с выпуском продукции высокого передела, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Президент РК  отметил, что Корея является одним из пяти крупнейших инвесторов Казахстана. В Казахстане могут запустить производство лития, об этом сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

    Сообщалось, что Казахстан и Южная Корея договорились укрепить цепочку поставок ключевых минералов.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Корея Месторождение
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!