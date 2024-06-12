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    11:14, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    В Казахстане могут запустить производство лития

    литий
    Фото: habr.com

    В Восточно-Казахстанской области могут запустить производство лития. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Корея является одним из 5 крупнейших партнеров Казахстана по инвестициям. В настоящее время строится завод КИА. Открываем его в следующем году. Это первый вопрос, связанный с промышленностью. Во-вторых, сегодня Корейский институт геолого-геофизических и минеральных ресурсов проводит геологоразведку редких металлов - лития в Казахстане. В связи с этим, сегодня подписываем контракт. После завершения этих работ в стране появится возможность производить литий. В настоящее время такого производства в стране нет, - сказал министр сегодня в Акорде. 

    Министр уточнил, что Корейский институт ведет разведку литиевого месторождения в Восточно-Казахстанской области страны. Из указанного металла выпускаются аккумуляторы для автомобилей.  

    Теги:
    ВКО Промышленность Министерство промышленности и строительства Корея Авто
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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