В Казахстане могут запустить производство лития

- Корея является одним из 5 крупнейших партнеров Казахстана по инвестициям. В настоящее время строится завод КИА. Открываем его в следующем году. Это первый вопрос, связанный с промышленностью. Во-вторых, сегодня Корейский институт геолого-геофизических и минеральных ресурсов проводит геологоразведку редких металлов - лития в Казахстане. В связи с этим, сегодня подписываем контракт. После завершения этих работ в стране появится возможность производить литий. В настоящее время такого производства в стране нет, - сказал министр сегодня в Акорде.