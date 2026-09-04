Южная Корея рассматривает отправку военных сил в Ормузский пролив

Вопрос безопасности судоходства в стратегическом водном пути обсуждается с участием международных партнеров, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Власти Южной Кореи в пятницу подтвердили, что рассматривают военные меры для поддержки свободы судоходства в Ормузском проливе, однако решение об отправке сил пока не принято, сообщает Reuters.

South Korea prepares Hormuz military deployment, media reports say https://t.co/3ytuDsV1ty https://t.co/3ytuDsV1ty — Reuters (@Reuters) September 3, 2026

— Южная Корея может внести военный вклад в глобальные усилия по обеспечению свободного судоходства через пролив, если такое участие не поставит под угрозу ее обороноспособность, — заявил представитель администрации президента южнокорейскому информационному агентству Yonhap.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что Сеул готовится направить военные силы в регион до конца 2026 года и может обратиться за одобрением парламента уже в сентябре. Администрация президента заявила, что сообщения о якобы принятом решении «не соответствуют действительности».

Среди возможных вариантов рассматриваются направление морского патрульного самолета P-8 Poseidon, судна тылового обеспечения и подразделения по обнаружению и обезвреживанию мин.

— Ничего не решено, — заявил представитель администрации президента, отметив необходимость учитывать внутренние правовые процедуры и боеготовность на Корейском полуострове.

Для отправки военных за рубеж вопрос должен пройти рассмотрение Советом национальной безопасности, получить одобрение правительства и Национального собрания (парламента) Южной Кореи.

Сеул обсуждает возможный вклад в обеспечение судоходства с США, Великобританией и Францией. Президент Ли Чжэ Мен может затронуть этот вопрос на встрече с французским лидером Эмманюэлем Макроном на следующей неделе.

Ранее правительство Южной Кореи заявляло, что намерено разместить войска в проливе только после окончания ирано-американской войны.

В 2025 году через Ормузский пролив осуществлялось 61% южнокорейского импорта сырой нефти и 54% импорта нефтехимического сырья.

Обсуждение проходит на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа. В августе он заявил, что совместные американо-южнокорейские учения были сокращены в том числе из-за отказа Сеула поддержать Вашингтон в войне против Ирана.

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