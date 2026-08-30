Крупные кадровые перестановки готовятся в правительстве Республики Корея

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен выдвинул кандидатов на посты руководителей шести министерств, в том числе обороны, финансов и юстиции. Это первая крупная кадровая перестановка в правительстве с момента его вступления в должность, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен выдвинул кандидатов на посты руководителей шести министерств. Об этом сообщил глава секретариата президента Кан Хун Сик.

Кадровые перестановки затронут министерства финансов, юстиции, обороны, по делам семьи и гендерного равенства, государственных территорий и инфраструктуры, а также среднего, малого и венчурного бизнеса.

На пост министра обороны выдвинут бывший заместитель главы объединенного командования Вооруженных сил Республики Корея и США Кан Син Чхоль, который в настоящее время возглавляет посольство страны в Саудовской Аравии.

Кандидатом на пост министра финансов стал нынешний заместитель главы ведомства Ли Хен Иль. Министерство юстиции предложено возглавить депутату от правящей партии Ким Сын Вону.

На должность министра государственных территорий и инфраструктуры рекомендован нынешний заместитель министра Хон Чжи Сон. Пост министра по делам семьи и гендерного равенства может занять депутат от Партии базового дохода Ен Хе Ин, а министерство по делам среднего, малого и венчурного бизнеса — депутат от правящей партии «Тобуро» Ли Со Ен.

Перед назначением кандидаты должны пройти слушания в парламенте. При этом одобрение Национального собрания для их утверждения не требуется.

Это первая крупная кадровая перестановка в кабинете министров при администрации Ли Чжэ Мена, инаугурация которого состоялась в июне 2025 года.

В июле министр по делам венчурного бизнеса Хан Сон Сук была назначена премьер-министром. Занимавший этот пост Ким Мин Сок ушел с должности, чтобы баллотироваться на пост председателя правящей партии. В августе также подал в отставку министр юстиции на фоне реформы прокуратуры.

Ранее мы писали, что казахстанцам станет доступно легальное трудоустройство в Южной Корее. Позже в Минтруда Казахстана разъяснили условия трудоустройства.