Казахстанцам станет доступно легальное трудоустройство в Южной Корее

Согласно решению корейской стороны Казахстан станет 18-й страной - участницей системы E-9. На сегодняшний день помимо Казахстана в список входят 17 стран-участниц программы EPS, такие как: Филиппины, Монголия, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Пакистан, Камбоджа, Китай, Бангладеш, Восточный Тимор, Непал, Мьянма, Лаос. Центральную Азию кроме нашего государства также представляют Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.



Ожидается, что привлечение казахстанских работников в Республику Корея начнется с 2028 года. До этого предстоит завершить комплекс организационных мероприятий, включая заключение межправительственного меморандума о взаимопонимании и создание в Казахстане центра EPS-TOPIK для проведения тестирования по корейскому языку.



Работа по включению Казахстана в систему EPS ведется Министерством труда и социальной защиты населения РК с 2023 года. За этот период последовательно пройдены необходимые процедуры, которые позволят обеспечить организованный отбор и подготовку граждан.



В январе 2026 года в Казахстане работала корейская делегация экспертов, которая оценила готовность страны к запуску системы. В центре внимания были вопросы создания EPS-центра, проведения языкового тестирования, оценки профессиональных навыков, медицинского обследования и информирования граждан о требованиях законодательства Южной Кореи.



По итогам проведенной работы корейская сторона признала готовность Казахстана к участию в системе.



В частности, было отмечено наличие государственных и общественных институтов, способных обеспечить справедливый и прозрачный отбор работников, а также соответствующей инфраструктуры для языковой подготовки, работы EPS-центра и медицинского обследования.

Отдельно подтверждена полная готовность Казахстана сотрудничать в вопросах предупреждения нелегального пребывания граждан.



Таким образом, решение Южной Кореи стало практическим результатом последовательной работы Министерства труда и социальной защиты населения РК по формированию новых легальных каналов трудовой мобильности.



Участие в EPS позволит гражданам Казахстана претендовать на официальное трудоустройство в Южной Кореи в рамках установленной государствами процедуры.

Важнейшее отличие нового механизма - отбор работников будет организован через официальную систему, а не через неформальных посредников.



Кандидатам предстоит пройти предусмотренные системой этапы, включая языковое тестирование, оценку профессиональных навыков и медицинское обследование.



Министерство труда и социальной защиты населения РК отдельно предупреждает граждан: до официального запуска процедуры не следует передавать деньги посредникам, которые предлагают «гарантированное трудоустройство в Корее» или обещают ускоренное прохождение отбора.



Вся информация о сроках регистрации, требованиях к кандидатам, порядке прохождения тестирования и других этапах будет доведена до граждан через официальные источники министерства.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан и Южная Корея запустят программу двойного диплома по информационной безопасности и ИИ.