Южная Корея начала испытание арктического маршрута в Европу

Южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro впервые отправился из Пусана в Европу через Арктику. Рейс должен показать, насколько Северный морской путь подходит для регулярных коммерческих перевозок между Азией и Европой, передает Kazinform со ссылкой на Reuters.

Судно пройдет вдоль российского побережья, пересечет Берингово море и выйдет на Северный морской путь. PanStar Acro зайдет в британский Феликстоу, Роттердам в Нидерландах и польский Гданьск, после чего вернется в Южную Корею. Весь маршрут займет около 40–45 дней.

Путь через Арктику примерно на семь тысяч километров короче маршрута через Суэцкий канал. По оценкам южнокорейских властей, это может сократить время доставки грузов примерно на 10 дней.

Сеул рассматривает Северный морской путь как перспективное направление для развития морской торговли.

Интерес к Северному морскому пути растет и в других странах Азии. В прошлом году по нему прошли 88 судов, совершивших 103 транзитных рейса. В 2024 году было зафиксировано 97 транзитов, а в 2022-м — 43. Большую часть перевозок выполняли суда из России и Китая.

Китай также расширяет присутствие на арктическом направлении. 15 августа контейнеровоз Dubai Tower отправился из Нинбо в Европу аналогичным маршрутом.

Развитие судоходства вызывает обеспокоенность экологов. По словам ученых, сокращение площади арктических льдов облегчает проход судов, а рост морских перевозок увеличивает выбросы и может дополнительно ускорять изменение климата.