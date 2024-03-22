От палаток к юртам: жилище кочевников набирает популярность в Великобритании

В последние годы традиционное жилище кочевников, юрта, набирает популярность в Великобритании. Интерес к ней растет как у поклонников кемпинга, так и у владельцев бизнеса, стремящихся предложить своим гостям возможность насладиться природой в комфортных условиях, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Более 10 британских компаний специализируются на производстве юрт. Их ассортимент впечатляет: от уютных 3-метровых в диаметре вариантов для семейного отдыха до впечатляющих 12-метровых конструкций для организации вечеринок и свадебных приемов.

- Растущий интерес к юртам связан с изменением представлений о современном кемпинге. Если раньше отдых на природе ассоциировался с примитивными палатками и старыми автодомами, то сегодня он ассоциируется с комфортом, роскошью и экологическим образом жизни, - рассказала основатель Творческого центра Центральной Азии в Шотландии Бибигуль Макажанова.

Каждая юрта адаптируется под потребности клиентов: они могут служить как отдельные сооружения, так и объединяться в модульные пространства. Необычные, комфортабельные и стильные, они предоставляют безграничные возможности для дизайна и использования.

Существенным отличием британских аналогов центральноазиатских юрт является более крутой скат крыши, который улучшает сток воды и увеличивает потолочную высоту. Войлок, как правило, заменен на водонепроницаемый материал, обеспечивающий прочность и защиту от влаги. Для изготовления каркаса юрты используются местные виды древесины, такие как ясень, лиственница, дуб или пихта. Они могут оснащаться окнами, мебелью, бытовой техникой, мини-кухней, душевой, спальными террасами и другими усовершенствованиями, чтобы обеспечить максимальный комфорт для гостей.

Фото: yurtsforsaleuk.co.uk

Одним из ключевых факторов популярности юрт является их надежность, простота в установке и универсальность. В зависимости от выбранного материала покрытия и утеплителя, они способны выдерживать влажные условия Северной Ирландии и суровые холода Шотландии, обеспечивая комфортное пребывание внутри.

- Британские производители юрт предоставляют полный комплекс услуг: от производства до обслуживания и хранения. Интересно, что они экспортируют юрты в другие европейские страны, Соединенные Штаты Америки и даже Австралию, - отмечает Бибигуль Макажанова, которая популяризирует казахскую культуру в Шотландии.

Владельцы собственных домов также нашли в юрте идеальное решение для создания дополнительного пространства проживания на своих участках. Жилище кочевников быстро приобрело популярность как важное дополнение к садовым пространствам.

Впрочем, выбор юрты не ограничивается стандартными вариантами применения. Эти уникальные конструкции идеально подходят для эко-отелей, офиса, мест для медитации, как сцена для выступлений и многого другого, предоставляя невероятную роскошную альтернативу стандартным беседкам, палаткам или пастушьим хижинам.

Фото: yurtsforsaleuk.co.uk

- С целью продвижения культуры стран Центральной Азии мы регулярно проводим мероприятия с местными производителями юрт. В преддверии Наурыза в галерее Эдинбургского университета мы провели мастер-класс по сборке юрты, рассказав местной публике об особенностях дома кочевников, - заключила Бибигуль Макажанова.

Отметим, помимо Великобритании, юрты популярны в Бельгии и Франции, где имеется несколько отелей, состоящих из традиционных жилищ номадов.