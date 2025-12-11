РУ
    20:56, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Юношеские сборные Казахстана по футболу узнали соперников в отборе на ЕВРО

    Сборные Казахстана в возрастах до 17 и до 19 лет по футболу узнали, с кем сыграют во втором раунде квалификации на чемпионате Европы 2026 года, передает Kazinform.

    Юниорская сборная Казахстана по футболу U19
    Фото: КФФ

    Команда Казахстана возрастом игроков до 17 лет, ставшая в первом раунде квалификации лидером отборочной группы, во втором раунде отбора сыграет со сборными Чехии, Австрии и Дании.

    Команда Казахстана возрастом до 19 лет, чей старший тренер Кирилл Кекер неожиданно скончался в декабре, во втором раунде отбора сыграет с командами Украины, Румынии и Северной Ирландии. Примечательно, что в первом раунде отбора под руководством Кекера стала второй в группе.

    Матчи второго отборочного раунда и на Евро U17, и на Евро U19 пройдут в конце марта 2026 года. В обоих случаях для выхода в финальные стадии чемпионата Европы нужно становиться победителями групп.

    Финальная часть Евро U17 пройдет с 25 мая по 7 июня 2026 года в Эстонии, тогда как решающая стадия Евро U19 пройдет с 28 июня по 11 июля 2026 года в Уэльсе.

    Ранее казахстанский футболист впервые в истории стал MVP матча Лиги чемпионов УЕФА.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
