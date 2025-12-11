Юношеские сборные Казахстана по футболу узнали соперников в отборе на ЕВРО

Команда Казахстана возрастом игроков до 17 лет, ставшая в первом раунде квалификации лидером отборочной группы, во втором раунде отбора сыграет со сборными Чехии, Австрии и Дании.

Команда Казахстана возрастом до 19 лет, чей старший тренер Кирилл Кекер неожиданно скончался в декабре, во втором раунде отбора сыграет с командами Украины, Румынии и Северной Ирландии. Примечательно, что в первом раунде отбора под руководством Кекера стала второй в группе.

Матчи второго отборочного раунда и на Евро U17, и на Евро U19 пройдут в конце марта 2026 года. В обоих случаях для выхода в финальные стадии чемпионата Европы нужно становиться победителями групп.

Финальная часть Евро U17 пройдет с 25 мая по 7 июня 2026 года в Эстонии, тогда как решающая стадия Евро U19 пройдет с 28 июня по 11 июля 2026 года в Уэльсе.

Ранее казахстанский футболист впервые в истории стал MVP матча Лиги чемпионов УЕФА.