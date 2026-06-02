Юниорская сборная Казахстана завоевала семь медалей на чемпионате Азии по легкой атлетике

Юниорская сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате Азии по легкой атлетике, который прошел в Гонконге, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

На континентальном первенстве национальная команда завоевала одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Максим Сажнев стал победителем ЧА в метании диска, показав 60,45 метра. Этот результат стал новым рекордом Казахстана в возрастной категории U20.

Анна Черкашина (прыжки с шестом), а также женская сборная в эстафете 4×400 метров стали серебряными призёрами турнира.

Бронзовые медали завоевали Мария Щипачева (тройной прыжок), Алина Головина (бег на 100 метров с барьерами), Маргарита Косинова (бег на 400 метров с барьерами) и Аскар Омирзак (десятиборье).

Ранее сообщалось о том, что Казахстан выступил на этапе Кубка мира по спортивному скалолазанию.