Казахстан выступил на этапе Кубка мира по спортивному скалолазанию

В Алькобендасе (Испания) состоялся этап Кубка мира по спортивному скалолазанию, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Казахстанские спортсмены выступили в дисциплине «скорость».

Амир Маймуратов дошел до 1/8, заняв 13- место. Дамир Токтаров также должен побороться за выход в ¼, однако на старт не вышел. В итоге он финишировал 16-м, а Алишер Мурат — 33-м.

У женщин Тамара Улжабаева показала 22-й результат, Анна Баларшина — 27-й, Арина Новицкая — 36-й.

Ранее сообщалось о том, что сборная Казахстана завоевала 14 медалей на чемпионате Азии по борьбе среди юношей.