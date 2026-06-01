Сборная Казахстана завоевала 14 медалей на чемпионате Азии по борьбе среди юношей

В Дананге (Вьетнам) завершился чемпионат Азии по видам борьбы среди юношей, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Сборная Казахстана завоевала на турнире 14 медалей. В активе наших борцов три золотые, четыре серебряные и семь бронзовых наград.

Вольная борьба

Адилет Рысбай (до 71 кг) стал победителем соревнований.

Мардан Орынбасаров (до 60 кг) завоевал серебряную медаль.

Сабыржан Рахатов (до 51 кг), Темиргали Мурат (до 55 кг), Адильбек Ерболатов (до 80 кг) и Нурислам Айтуган (до 92 кг) стали бронзовыми призерами.

Греко-римская борьба

Куанышбек Жанажол (до 51 кг) и Мирас Махамбет (до 65 кг) завершили ЧА с "золотом".

Арыстан Темиргали (до 110 кг) стал серебряным призером.

Али Алмас (до 45 кг) и Датка Лесбек (до 48 кг) заняли третье место.

Женская борьба

Вторыми на турнире стали Инжу Баккожа (до 46 кг) и Арайлым Копжасар (до 53 кг).

Аянат Мейнамбай (до 49 кг) поднялась на третью ступень пьедестала.

Ранее сообщалось, что казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов стал серебряным призером Кубка вызова в Копере.