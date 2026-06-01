KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов стал серебряным призером Кубка вызова в Копере

    В Копере (Словения) завершился очередной этап Кубка вызова по спортивной гимнастике, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Три финалиста и серебро: результаты казахстанских гимнастов на этапе Кубка вызова в Копере
    Фото: НОК

    Лучший результат в составе сборной Казахстана показал Зейнолла Идрисов. Спортсмен поднялся на вторую ступень пьедестала в упражнениях на коне.

    Также финалистами турнира стали Нариман Курбанов и Роман Маменов.

    Курбанов в итоге занял седьмое место в упражнениях на коне. Маменов финишировал шестым в опорном прыжке.

    Добавим, что в июне состоится чемпионат Азии. Он пройдет в Цзуньи (Китай).

    Ранее сообщалось о том, что Казахстан завоевал 14 медалей на международном турнире по конному спорту в Астане.

    Спорт спортсмены Казахстана Спортивная гимнастика НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор