Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов стал серебряным призером Кубка вызова в Копере

В Копере (Словения) завершился очередной этап Кубка вызова по спортивной гимнастике, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Лучший результат в составе сборной Казахстана показал Зейнолла Идрисов. Спортсмен поднялся на вторую ступень пьедестала в упражнениях на коне.

Также финалистами турнира стали Нариман Курбанов и Роман Маменов.

Курбанов в итоге занял седьмое место в упражнениях на коне. Маменов финишировал шестым в опорном прыжке.

Добавим, что в июне состоится чемпионат Азии. Он пройдет в Цзуньи (Китай).

Ранее сообщалось о том, что Казахстан завоевал 14 медалей на международном турнире по конному спорту в Астане.