Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов стал серебряным призером Кубка вызова в Копере
В Копере (Словения) завершился очередной этап Кубка вызова по спортивной гимнастике, передает Kazinform со ссылкой на НОК.
Лучший результат в составе сборной Казахстана показал Зейнолла Идрисов. Спортсмен поднялся на вторую ступень пьедестала в упражнениях на коне.
Также финалистами турнира стали Нариман Курбанов и Роман Маменов.
Курбанов в итоге занял седьмое место в упражнениях на коне. Маменов финишировал шестым в опорном прыжке.
Добавим, что в июне состоится чемпионат Азии. Он пройдет в Цзуньи (Китай).
Ранее сообщалось о том, что Казахстан завоевал 14 медалей на международном турнире по конному спорту в Астане.