ЮАР ответила на угрозу Трампа исключить страну из саммита G20

Президент ЮАР Сирил Рамапоса подчеркнул, что страна является «суверенным демократическим конституционным государством» и не приемлет «оскорблений» в свой адрес.

Рамапоса назвал прискорбным, что Трамп принимает «штрафные меры» против ЮАР, несмотря на предпринятые ею усилия по улучшению отношений с США, и делает это на основе «дезинформации и искажений». В администрации президента напомнили, что прошедший 21–22 ноября в Йоханнесбурге саммит G20, куда США не направили делегацию, был признан успешным другими участниками и подтвердил значимость многостороннего подхода.

Ранее Трамп раскритиковал ЮАР за то, что страна отказалась должным образом передать США председательство в G20 по ротации после окончания саммита в Йоханнесбурге. Власти ЮАР объяснили, что передали представительство сотруднику американского посольства, поскольку высокопоставленные представители США на встрече отсутствовали.

26 ноября Трамп опубликовал в Truth Social заявление, обвинив правительство ЮАР в отказе признавать и решать проблему нарушений прав человека в отношении африканеров и других потомков европейских поселенцев. По его словам, белое население подвергается убийствам и лишению земель. Он добавил, что по этой причине дал указание не приглашать ЮАР на саммит в Майами и прекратить «все выплаты и субсидии» для страны.

Южноафриканские власти отвергают заявления о нарушении прав белого населения. Рамапоса признает высокий уровень насилия, но подчеркивает, что большинство жертв преступлений — чернокожие жители страны.

Также отмечается, что США сократили лимит приема беженцев с 125 000 до 7 500 в год, зарезервировав большую часть квот для белых граждан ЮАР. В мае США приняли первую группу таких беженцев. Трамп тогда заявил, что США «по сути предоставили гражданство людям, бегущим от насилия».

Ранее сообщалось, что Вашингтон «планирует пригласить Польшу для участия на высоком уровне» вместо представителей ЮАР.

Напомним, с 1 декабря 2025 года США займут пост председателя G20 на год. Планируется, что в 2026 году саммит состоится на территории принадлежащего Трампу гольф-клуба и курортного комплекса в городе Дорал (штат Флорида), недалеко от Майами.