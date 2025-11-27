США не планируют приглашать представителей ЮАР на саммит G20 в 2026 году

По данным телеканала CNN, Вашингтон «планирует пригласить Польшу для участия на высоком уровне» вместо представителей ЮАР. В публикации отмечается, что подобное исключение страны — члена G20 — стало бы беспрецедентным шагом.

Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил журналистам CNN, что слышал о подобных предположениях.

— Пока мы не получим официального уведомления, мы будем воспринимать это лишь как домыслы, — отметил он.

Отметим, предыдущий саммит G20 прошел 22–23 ноября в Йоханнесбурге, где присутствовали все члены объединения, за исключением США. Российскую делегацию возглавил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

Президент США Дональд Трамп в сентябре объявил, что не станет участвовать в саммите в ЮАР, а позднее уточнил, что никакой американский представитель также не поедет. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин также не планирует лично участвовать в мероприятии.

Позднее председатель КНР Си Цзиньпин отказался от поездки на саммит G20 вслед за Трампом и Путиным.

Напомним, с 1 декабря 2025 года США займут пост председателя G20 на год. Планируется, что в 2026 году саммит состоится на территории принадлежащего Трампу гольф-клуба и курортного комплекса в городе Дорал (штат Флорида), недалеко от Майами.