Йеменские хуситы снова пригрозили атаковать израильские корабли в Красном море

Йеменские хуситы пообещали атаковать корабли, направляющиеся в израильские порты, в любом районе в пределах их досягаемости. Об этом заявил в телеобращении военный представитель группировки Яхья Сари, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Мы будем атаковать любые корабли, направляющиеся в израильские порты в Средиземном море, в любом районе, до которого мы сможем добраться, — заявил Сари в пятницу, добавив, что решение будет выполнено «немедленно, с момента объявления этого заявления».

Новые угрозы продолжить атаки по морским судам, имеющим связи с Израилем, хуситы называют «четвертым этапом эскалации в условиях израильско-американской агрессии против палестинского народа в секторе Газа».

С ноября йеменское движение «Ансар Аллах», более известное как движение хуситов, неоднократно осуществляло нападения с использованием ракет и беспилотников по судам в Красном море, Баб-эль-Мандабском проливе и Аденском заливе. Свои нападения хуситы называют кампанией солидарности с палестинцами и протестом против войны, которую ведет Израиль в секторе Газа.

Серия атак вынудила судоходные компании перенаправить грузы, используя более длительные и дорогостоящие маршруты вокруг южной части Африки и усилило опасения, что война Израиля с Газой может распространиться и дестабилизировать регион.

В качестве одной из причин такого решения Сари назвал надвигающуюся «агрессивную военную операцию» в городе Рафах на юге сектора Газа, где сейчас укрываются более 1,5 млн палестинцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил отправить наземные войска в Рафах, который уже подвергается ежедневным бомбардировкам. Потенциальное наземное наступление Израиля вызвало международный резонанс, многие государства, включая США, призвали израильское правительство не начинать наступление.

Несмотря на призывы, Нетаньяху заявил, что операция в Рафахе состоится независимо от того, договорятся ли Израиль и ХАМАС о соглашении о прекращении огня. Представитель хуситов также заявил, что невозможность достичь постоянного прекращения огня является еще одной причиной решения хуситов атаковать корабли, направляющиеся в израильские порты.

— Вооруженные силы Йемена без колебаний будут готовиться к более широким и сильным этапам эскалации до тех пор, пока агрессия не будет остановлена ​​и блокада палестинского народа в секторе Газа не будет снята, — заявил Яхья Сари.

Ожидается, что в ближайшие дни делегация палестинской группировки ХАМАС посетит Египет для участия в дальнейших непрямых переговорах о прекращении огня с целью «прекращения агрессии против населения сектора Газа».

В переговорах все еще есть серьезные препятствия. ХАМАС неоднократно заявлял, что не примет сделку, которая не гарантирует постоянного прекращения огня, полного вывода израильских войск из сектора Газа и беспрепятственного возвращения перемещенных палестинцев в свои дома.

Авиация и боевые корабли США и Великобритании в январе начали наносить удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене. 19 февраля Евросоюз запустил операцию Aspides в Красном море для защиты судов в Красном море.

Ранее мы писали о том, кто такие хуситы, и почему они нападают на суда, направляющиеся в Израиль.