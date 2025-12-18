Профицит мест и новые объекты: в СКО открыли ясли-сад на 280 мест

Сегодня дефицита мест в детских садах нет — по региону зафиксирован профицит 159 мест. Очередным вкладом в эту системную работу стало открытие новых яслей-сада в Петропавловске.

В развивающемся микрорайоне «Жас Өркен» открыли свои двери детские ясли-сад на 280 мест для детей от 2 до 6 лет. Обучение и воспитательно-образовательный процесс ведутся на государственном языке. Новый объект стал частью курса на расширение сети дошкольных организаций — не только для покрытия текущей потребности, но и с учетом динамики застройки и притока молодых семей в новые микрорайоны.

Фото: акимат СКО

Ясли-сад построены за счет средств, полученных от возвращенных активов. Общая стоимость проекта — 2 миллиарда тенге. На открытии аким области поздравил родителей и будущих воспитанников с появлением нового дошкольного учреждения.

— Глава государства уделяет большое внимание развитию дошкольного образования и ведет последовательный политический курс, ориентированный на будущее поколение. Открытие детского сада — важный шаг в создании условий для развития наших детей. Это уже третий детский сад, построенный в Петропавловске за счет возвращенных активов. Работает специальный государственный фонд, который по поручению Главы государства реализует социальные, культурные, спортивные и инфраструктурные проекты под кураторством прокуратуры. В Северо-Казахстанской области за счет средств фонда реализуется 38 проектов на общую сумму 57,8 млрд тенге. Сегодня строится ещё один детский сад на 280 мест при поддержке фонда «Қазақстан халқына», где также будет обучение на государственном языке. Это серьезная поддержка социальной сферы региона, — отметил аким области Гауез Нурмухамбетов.

Фото: акимат СКО

16 декабря в этом же микрорайоне ввели в эксплуатацию многоквартирный дом для жителей, переселенных из подтопляемой зоны п. Заречный. Новые ясли-сад стали важной частью социальной среды и для новоселов — удобным решением рядом с домом, дополняя сформированный в регионе резерв мест. Здесь работают 12 возрастных групп, учреждение соответствует всем современным требованиям.

— Каждая группа имеет зонированное расположение игровых модулей для развития творческой инициативы детей. В дошкольной организации имеются специализированные кабинеты узких специалистов для предоставления качественных образовательных услуг, в том числе и для обеспечения инклюзивного образования, — рассказала заведующая яслями-садом Балгын Мусина.

Фото: акимат СКО

Поддержку развитию дошкольного образования отмечают родители. Бахыт Нурышева — бабушка воспитанника третьей группы. Считает важным, что в новом микрорайоне создаются условия для семей с детьми.

— Главный вопрос — дать образование на государственном языке и воспитать в детях патриотический дух. Садик расположен очень удобно — теперь все в одном микрорайоне. Район развивается, строятся новые дома, много молодых семей. От имени родителей, бабушек и дедушек благодарим Главу государства за условия для обучения и развития детей, а также для молодых специалистов, которые будут работать в этом саду, — сказала она.

В первый день работы для воспитанников провели дидактическую настольную игру «Танысу», сюжетно-ролевую игру «Керек пен Қажет», а также концертную программу «Менім Отаным — Қазақстан» с участием детей. По завершении мероприятия аким области подарил воспитанникам сладкие подарки, а ясли-сад получили новую интерактивную панель.

Фото: акимат СКО

Развитие сети дошкольных учреждений в регионе продолжается. В 2024 году в Петропавловске открыли два детских сада — на 90 и на 140 мест. В следующем году за счет введения еще одного дошкольного учреждения появится еще 280 мест. Таким образом, строительство ведется на перспективу: при наличии профицита 159 мест регион формирует устойчивую основу для комфортной жизни семей с детьми и развития новых жилых массивов.

Напомним, что строительство детского сада на 280 мест началось в феврале 2025 года.

Кроме того, ранее Правительство на развитие специальной экономической зоны Qyzyljar в Северо-Казахстанской области направило 9,6 млрд тенге. Средства выделены из Специального государственного фонда. А на развитие водоснабжения выделили 74 млрд тенге, более половины из которых — средства из возвращенных активов. По словам акима региона Гауеза Нурмухамбетова, сегодня 100% населенных пунктов обеспечены качественной водой благодаря строительству новых разводящих сетей, подключению к групповым водопроводам и установке современных блок-модулей.

В регионе заменили 76 км электросетей и реконструировали три подстанции на 13 млрд тенге. На стадии разработки — два проекта по модернизации тепловых сетей Петропавловска стоимостью 11 млрд тенге и протяженностью 8,1 км.

Также мы сообщали, что 11 тысяч жителей СКО получат доступ к питьевой воде за счет возвращенных активов. Прокурорами Северо-Казахстанской области совместно с представителями местных исполнительных органов летом было проверено строительство сетей водоснабжения в 30 сельских населенных пунктах.